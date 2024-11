Wesley Sneijder trekt conclusie na overwinning Ajax: 'Klinkt misschien gek uit mijn mond...'

Wesley Sneijder is om. Waar de oud-middenvelder eerder nog bijzonder kritisch was op Ajax-trainer Francesco Farioli, kan Sneijder na de eclatante 5-0 overwinning op Maccabi Tel Aviv in de Europa League niet anders dan concluderen dat de Italiaan de juiste man op de juiste plek is in Amsterdam.

Ajax beleefde voor de derde keer op rij een droomwedstrijd. Na overtuigende zeges op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) vielen ook de Israëliërs ten prooi aan de manschappen van Farioli.

Al in de eerste helft liep Ajax via Bertrand Traoré, Kenneth Taylor en Mika Godts uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. In de tweede helft zorgden Brian Brobbey en Kian Fitz-Jim voor de 5-0 eindstand, die ook groter had kunnen uitpakken.

Sneijder zag een sterk Ajax en richtte zijn complimenteuze pijlen na afloop op de trainer. In een eerder stadium was de analist uiterst kritisch op Farioli, maar dat was donderdagavond wel anders.

"Ik vind zijn rol heel groot", liet Sneijder weten bij Ziggo Sport. "Dat klinkt misschien wat gek uit mijn mond, aangezien ik hem wel vaker bekritiseerd heb. Ik wilde voetbal zien, de Ajax-filosofie."

De oud-speler van de Amsterdammers kreeg ten langen leste wat hij zei te willen. "Dat heeft wat langer op zich laten wachten, maar uiteindelijk heeft Farioli het wel voor elkaar gekregen."

Na vier wedstrijden in de Europa League heeft Ajax tien punten verzameld en bezet het de tweede plek achter Lazio, dat twee punten meer bij elkaar speelde. Eind november hervat de recordkampioen van Nederland het Europese avontuur met een uitwedstrijd tegen het Spaanse Real Sociedad.