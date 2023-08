Wesley Sneijder neemt contact op met de F-Side na ontstane ophef

Woensdag, 2 augustus 2023

Wesley Sneijder heeft een verzoenend gesprek gehad met de F-Side, zo laat hij weten via Instagram. Onlangs ontstond er wrijving tussen beide partijen nadat duidelijk werd dat de oud-middenvelder werd gelinkt aan een rol binnen de club. Sneijder heeft zijn liefde voor Utrecht nooit onder stoelen of banken geschoven en dat werd hem niet in dank afgenomen door de fanatieke supportersgroep van Ajax.

"Ik heb met de F-Side gesproken, over mij", begint Sneijder via Instagram. "Ik heb mijn excuses gemaakt voor wat ik in het verleden gedaan heb. Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub, Ajax is familie. Voor mij geldt ook: eens een Ajacied, altijd een Ajacied." De F-Side was drie jaar geleden ook al woedend op Sneijder, die zijn afscheidswedstrijd destijds in Utrecht organiseerde, ondanks het feit dat hij nooit voor de plaatselijke FC heeft gespeeld.

"Tijdens het gesprek heeft Wesley aangegeven dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren. Hij heeft daarvoor zijn excuses gemaakt", zo laat de fanatieke supportersgroep van Ajax eveneens via Instagram weten. "Ook wij hebben onze frustratie geuit. We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen om ons in het supportershome te woord te staan."

Wat de F-Side betreft is de kou nu uit de lucht. "Voor veel Ajacieden is Wesley een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af. Welkom thuis Wesley." Het moet nog blijken of Sneijder daadwerkelijk een functie krijgt binnen Ajax. Halverwege juli werd bekend dat de voormalig Oranje-international in gesprek is met directeur voetbalzaken Sven Mislintat over een rol binnen de club.

'Als Sneijder komt, is het oorlog'

De F-Side liet in een eerder stadium zijn ongenoegen blijken toen de mogelijke komst van Sneijder ter sprake kwam. "Een groot Ajacied (Rinus Michels, red.) zei ooit: ‘Voetbal is oorlog’. Als Sneijder komt, dán is het oorlog", viel te lezen in een statement. "We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club. Wanneer ook maar één procent van alle geruchten rondom jouw komst naar Ajax klopt, dan bewijs je des te meer dat je een ware idioot bent."