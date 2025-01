Wesley Sneijder is met stomheid geslagen: 'Ik vind dit heel vreemd van Ajax'

Wesley Sneijder is zeer verbaasd over de gang van zaken rond Jordan Henderson bij Ajax. De 34-jarige middenvelder draagt tot verrassing van iedereen niet de aanvoerdersband tegen Galatasaray. "Ik vind het heel vreemd", reageert Sneijder in de rust bij Ziggo Sport.

Vooraf was de vraag of Henderson zou spelen, omdat de aanvoerder van Ajax een vertrek zou proberen te forceren naar AS Monaco. Henderson zou in gesprek zijn met Ajax over de ontbinding van zijn contract, zodat hij transfervrij zou kunnen verkassen.

Henderson speelt dus, maar Remko Pasveer is aanvoerder van Ajax. "Op het wedstrijdformulier staat Henderson als aanvoerder", zegt presentatrice Hélène Hendriks. "Dat voedt natuurlijk speculaties."

Sneijder krijgt de vraag of het chic is hoe Henderson het spel lijkt te spelen. "Ik vind het vooral heel vreemd. Zelfs bij de UEFA wisten ze niet eens dat Pasveer aanvoerder is. Daar zal op het laatste moment een switch zijn geweest, denk ik. Dan komen er toch een paar vraagtekens naar boven."

Francesco Farioli zei vooraf niets over de hele situatie rond Henderson. "Ik weet niet of we het achteraf van Farioli gaan horen, want daar zal hij denk ik weer geen antwoord op geven."

Sneijder begrijpt het handelen van Farioli niet. "Ik vind het merkwaardig om in zo'n wedstrijd een aanvoerderswitch te maken, want dan moet je Henderson ook niet opstellen. Als duidelijk is in de kleedkamer dat hij een breuk aan het forceren is, dan moet je hem gewoon niet opstellen."