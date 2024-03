Wesley Sneijder geniet: ‘Hij is zich in de basis van Oranje aan het spelen’

Quinten Timber verdient het volgens Wesley Sneijder om vaste basisspeler van het Nederlands elftal te worden. Dat zei de recordinternational van Oranje maandagavond in Veronica Offside. Volgens Sneijder is de 22-jarige middenvelder van Feyenoord bezig aan een uitstekend seizoen.

“Timber is zich toch in de basis van Oranje aan het spelen? Dat is toch geweldig om naar te kijken?”, begint Sneijder zijn lofzang. "Deze jongen doet het fantastisch. We mogen blij zijn dat hij erbij zit. En ik denk dat Koeman mijn mening deelt.”

Martijn Krabbendam, Feyenoord- en Oranje-watcher namens Voetbal International, wordt vervolgens ook naar zijn mening gevraagd. “Timber in de basis bij Oranje? Dat denk ik niet. Dat hij erbij zit is knap van hem, maar dat hij nu meteen in de basis moet staan... Tegen Lazio-uit leed hij bijvoorbeeld balverlies op een positie op het veld waar je dat als middenvelder eigenlijk niet mag doen. Dat heeft hij wel vaker”, aldus Krabbendam.

Sneijder is het niet met hem eens. “Hij kan ballen veroveren, dat heeft hij gisteren ook weer fantastisch gedaan”, doelt hij op de wedstrijd van Feyenoord tegen sc Heerenveen (2-3 zege).

“Hij verovert alle ballen en is overal bij. Verdedigend, aanvallend... En hij wordt steeds fitter. Hij gaat nu ook steekballen geven, en kan ook fantastisch schieten. Wat mij betreft is hij vaste basisspeler. Ik denk dat Koeman ook fan is.”

Ruud Gullit

Tegelijkertijd is ook Ruud Gullit in het programmavanzeer lovend over Timber. "Je kan hem echt wel goed gebruiken op dat middenveld. Wat een drive heeft die jongen! Hij pakt veel ballen af ook. We hebben ook niet veel balafpakkers en jongens met venijn. Ik ben benieuwd.”

Vorige week werd bekend dat Timber voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit. Oranje speelt de komende week twee oefenwedstrijden: op 22 maart tegen Schotland en op 26 maart tegen Duitsland.

