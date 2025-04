Wesley Sneijder fileert speler van PSV: 'Hij werd totaal overlopen, wilde niet de bal niet eens hebben'

De tafel van Rondo heeft met stijgende verbazing gekeken naar het optreden van PSV in de topper tegen Ajax. De Eindhovenaren gingen in het eigen Philips Stadion met 0-2 onderuit. Wesley Sneijder stelt dat er iets ernstigs aan de hand is bij de ploeg van Peter Bosz.

Ajax had afgelopen zondag niet al te veel moeite met PSV. Na een half uur spelen zette Davy Klaassen de 0-1 op het scorebord, waarna Bertrand Traoré in de tweede helft de 0-2 maakte.

Sneijder is allereerst zeer kritisch op Joey Veerman. “Hij werd volledig overlopen door Kenneth Taylor. Hij wilde de bal niet eens meer hebben. Hij was alleen maar aan het wandelen.”

“Veerman zat echt niet in de wedstrijd. De eerste balletjes waren niet goed”, besluit de recordinternational van het Nederlands elftal over de Volendammer. Sneijder is vervolgens wel lovend over PSV-aanvaller Noa Lang.

“Ze kunnen lullen over hem wat ze willen, maar hij wil de bal tenminste. Niet alles ging goed, maar hij heeft tenminste de bravoure. De rest… Er is iets gigantisch aan de hand binnen die selectie van PSV”, concludeert Sneijder.

“Je merkte het al een paar weken geleden, toen Ivan Perisic zei dat ze geen team zijn”, gaat Sneijder verder. “Vervolgens komt naar buiten dat Ismael Saibari altijd te laat komt.”

“Er zijn irritaties binnen die groep. Als de resultaten dan tegenvallen, dan gaat dat in zo’n groep sluipen”, concludeert de voormalig speler van onder meer Ajax en Real Madrid. “Wij weten niet eens de helft van wat daar aan de hand is.”