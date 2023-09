Wesley Sneijder begrijpt niets van PSV: â€˜Een centrale verdediger in de spits!â€™

Wesley Sneijder begrijpt niets van PSV: ‘Een centrale verdediger in de spits!’

Woensdag, 20 september 2023 om 23:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:58

PSV maakte woensdagavond na een veelbelovende openingsfase geen kans op een resultaat bij Arsenal. De Noord-Londenaren waren met liefst 4-0 te sterk voor de Eindhovenaren. Na afloop van het duel verbaast analist Wesley Sneider zich over de mate van drukzetten van PSV. "De topspelers van Arsenal kwamen steeds in die ruimtes terecht en dan ga je op een gegeven moment zwemmen als middenvelder."

Arsenal leidde in het Champions League-duel bij rust al met 3-0 via treffers van Bukayo Saka, Leandro Trossard en Gabriel Jesus. "De eerste twintig minuten ging het nog goed, maar toen ineens, na die goal, werden ze helemaal weggespeeld", analyseert Jan Boskamp op RTL 7. "De links- en rechtsback (Dest en Teze, red.) hadden het moeilijk, net als het middenveld. Het was echt niet normaal. Dan ga je ook verder denken... Hoe ziet die competitie van ons er wel niet uit dan? Je schrikt je kapot. In de tweede helft heeft PSV één bal op goal gekregen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sneijder vindt dat PSV Arsenal in de kaart heeft gespeeld met het ongeorganiseerde en overtollige drukzetten. "In de rust zei ik al dat ik het een hele vreemde manier van drukzetten vond. Oké, we kennen het van Bosz. Hij wil hoog drukzetten... Maar hier staan ze met zijn vijven", vertelt Sneijder terwijl hij beelden laat zien van vijf PSV'ers die hoog drukzetten op de helft van de Engelsen. "Boscagli is hier helemaal doorgekomen tot op de helft van de tegenstander. Daar ontstond steeds die ruimte. Spits inspelen, laten vallen en moet je kijken waar Schouten dan uitkomt...", vertelt Sneijder over de middenvelder die bijna tegen de middenlijn aan staat. "Dan zou je zeggen: blijf gewoon met Boscagli en Bella-Kotchap centraal staan en schuif Schouten wat meer naar voren."

Eén van de voorbeelden van Wesley Sneijder

Bij een ander moment, vlak na rust, ziet Sneijder hetzelfde patroon. "Alleen Luuk de Jong zet druk in sprinttempo, de rest volgt hem in één tempo. Ødegaard creëert ruimte, Boscagli kijkt, is wéér doorgelopen en is de situatie helemaal kwijt. Ødegaard kwijt, Schouten weer in zijn positie en zo kan Arsenal er weer onderuit voetballen." Ook in minuut 54 was het raak. "Precies hetzelfde. Boscagli helemaal overgekomen. Een centrale verdediger die helemaal overkomt naar de spitspositie! Hier ontstaat weer precies hetzelfde. Voetballen, ruimtes, Schouten wéér in die positie uitkomend."

"Ik vind dat heel vreemd", vervolgt Sneijder. "Ik hoefde niet lang naar dit soort momenten te zoeken. Dit was vanaf het begin al, al voor de 1-0. Op die manier drukzetten, met twee blokken van vijf met een groot gat op het middenveld, dat zwaar overlopen is. Dan kun je toch wat schuiven om de linies wat korter op elkaar te houden? De topspelers van Arsenal kwamen steeds in die ruimtes terecht en dan ga je op een gegeven moment zwemmen als middenvelder."