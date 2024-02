Wesley Sneijder adviseert Frenkie de Jong ‘echt heel snel’ een transfer te maken

Wesley Sneijder vindt dat Frenkie de Jong in een beter elftal terecht moet komen als hij zich verder door wil ontwikkelen. Dat zei de voormalig middenvelder woensdag na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en FC Barcelona, die in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Barcelona kwam na een uur spelen op een 0-1 voorsprong via Robert Lewandowski, in het heenduel van de achtste finales van de Champions League. Een kwartier voor tijd bepaalde Victor Osimhen de eindstand op 1-1.

Na afloop van de wedstrijd bespreken analisten Sneijder en Jan Boskamp bij RTL 7 het matige spel van Barcelona. Daarbij komt ook De Jong ter sprake, die volgens beide analisten nog redelijk goed speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij heeft alles naar de goede kleur gespeeld”, begint Sneijder. “Maar ik denk dat Frenkie hier ook een beetje moe van wordt. Je hebt hem een paar keer gezien, dat hij gaat draaien en zoeken naar de oplossing. Maar die komt gewoon niet. Hij werd moedeloos terwijl die wedstrijd vorderde.”

“En dat kan je zo’n jongen niet kwalijk nemen”, gaat de recordinternational van het Nederlands elftal verder. “Die moet echt heel snel in een beter elftal terecht gaan komen, wil hij zich doorontwikkelen. Want er zit nog zoveel in. Dit is niet Frenkie op zijn top, zeker niet.”

Boskamp heeft het gevoel dat ook trainer Xavi zich soms stoort aan het spel van zijn ploeg. “Als je een camera op de trainer zet… Die pakt ook regelmatig zijn hoofd beet.” Sneijder is het met zijn collega eens. “Xavi heeft op het veld gestaan met alleen maar wereldsterren. Die zit nu naar dit te kijken. Hij irriteert zich mateloos.”

Over drie weken, op 12 maart, volgt in Barcelona de return tegen Napoli. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de kwartfinales van het miljardenbal.

Ben je het eens met Wesley Sneijder? Ja Nee Stem Ben je het eens met Wesley Sneijder? Ja 69% Nee 31% Totaal aantal stemmen: 154 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties