Werkweigering heeft positief effect: City bereikt akkoord met club van toptarget

Woensdag, 30 augustus 2023 om 15:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:39

Manchester City en Wolverhampton Wanderers hebben een akkoord bereikt over de transfer van Matheus Nunes. Dat meldt Fabrizio Romano. De 25-jarige middenvelder stond al langer in de belangstelling the Citizens en stopte afgelopen week zelfs met trainen bij the Wolves om zijn transfer te forceren. Dat is nu dus gelukt. City betaalt 'meer dan' 55 miljoen euro, zo meldt David Ornstein van The Athletic.

De rechtspoot werd disciplinair gestraft door Wolves omdat hij weigerde om naar de training te komen. De club was bereid om de elfvoudig international van Portugal weer in de selectie op te nemen zodra de transfermarkt gesloten was. Dat is nu dus niet langer nodig, aangezien de middenvelder al onderweg is naar Manchester om zijn transfer af te ronden. Nunes had the Wolves al laten weten dat hij deze week hoe dan ook naar de landskampioen, FA Cup- en Champions League-winnaar wilde vertrekken.

Nunes kwam in de zomer van 2022 voor 45 miljoen euro over van Sporting Portugal. De spelmaker speelde sindsdien 41 wedstrijden voor Wolves, waarin hij goed was voor een goal en een assist. Nunes lag nog tot medio 2027 vast in Wolverhampton, terwijl de club ook nog eens de optie had om die verbintenis met één jaar te verlengen. Wolves, dat deze zomer Rúben Neves kwijtraakte aan het kapitaalkrachtige Al-Hilal, is het nieuwe seizoen met twee nederlagen in de eerste drie wedstrijden matig begonnen.

City schakelde door naar Nunes omdat het niet lukte om Lucas Paquetá over te nemen van West Ham United. The Hammers hanteerden zelfs voor the Citizens een te hoge vraagprijs en daarnaast werden de onderhandelingen bemoeilijkt door de FA, dat een onderzoek instelde naar Paquetá wegens vermeende gokovertredingen. Guardiola ziet in Nunes een geschikt alternatief, zeker nu Kevin De Bruyne de komende maanden afwezig is wegens een spierblessure.

