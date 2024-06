Werkweigeraar bij Man United? ‘Hij zou finale op de bank starten, maar weigerde’

Dat Casemiro in de warming-up van de FA Cup-finale tegen Manchester City (1-2 winst) afhaakte bij Manchester United, had niets te maken met een blessure. Met dat opmerkelijke nieuws komt Nordin Amrabat maandagavond in de talkshow Rondo op Ziggo Sport.

De 37-jarige Amrabat, tot 1 juli contractspeler van AEK Athene, blikt in de talkshow terug op het seizoen van zijn jongere broertje Sofyan, die door Manchester United gehuurd wordt van Fiorentina.

Presentator Wytse van der Goot vraagt aan Amrabat of hij gedurende afgelopen seizoen niet soms het gevoel kreeg dat Manchester United 'net één treetje te hoog' was voor zijn broertje. "Nee. Kijk, ik weet dat hij een speler is die ritme nodig heeft", aldus Amrabat. "Zonder ritme is hij niet op zijn best, maar op het eind speelde hij vier keer op rij, en dan zie je het resultaat."

Sofyan Amrabat kwam op achterstand binnen bij Manchester United, legt zijn broer uit. "Bij Fiorentina was in de voorbereiding al duidelijk dat hij zou gaan vertrekken. Die trainer zei: 'Train maar alleen.' En het duurde vervolgens tot de laatste transferdag tot de huurtransfer rond was. Dus zijn voorbereiding was niet normaal. Daarna ging Sofyan gelijk naar het Marokkaanse elftal, waar hij geblesseerd raakte."

Zo miste Amrabat de eerste drie weken van september. Daarna debuteerde de middenvelder als gevolg van de personele problemen bij Manchester United als linksback. "Dat deed hij best goed", oordeelt zijn broer.

Vervolgens diende zich een moeilijke periode aan voor Amrabat op Old Trafford. "Hij haalde een normaal niveau, maar de resultaten van de club waren niet goed. Toen werd hij uit het elftal gehaald."

Amrabat concurreert met Casemiro op de 6-positie. "Een speler als Casemiro wordt er niet zomaar uitgehaald, maar op het einde van het seizoen gebeurde dat wel, onder meer in de FA Cup-finale."

Van der Goot, die als commentator aanwezig was bij de finale op Wembley, stelt dat Casemiro geblesseerd was. "Nee, hij was niet geblesseerd", zegt Amrabat met overtuiging in zijn stem. "Hij haakte af in de warming-up, maar hij was niet geblesseerd."

Casemiro zou eigenlijk op de bank zitten, maar na het afhaken in de warming-up ging de Braziliaan op de tribune zitten. "Maar hij was niet geblesseerd", zegt Amrabat nogmaals. "Hij zag dat hij niet zou starten, toen dacht-ie: dan ga ik op de tribune zitten."

Het is overigens nog onbekend of Sofyan Amrabat bij Manchester United blijft. De club heeft een optie tot koop van negentien tot twintig miljoen euro, zo meldt zijn broer in Rondo. "Ze hebben tot het eind van de maand daarvoor, maar het is nu nog niet eens duidelijk of de trainer blijft. Het is dus afwachten, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren."

