Wereldkampioen in Amerika beroofd van sieraden ter waarde van half miljoen euro

Olivier Giroud is bestolen van 500.000 dollar aan sieraden in zijn huis in Los Angeles, zo meldt TMZ. De Fransman, die sinds de zomer van 2024 bij Los Angeles FC speelt, kwam erachter via zijn vrouw.

Volgens TMZ was de inbraak eerder deze maand gepleegd. De roof werd bij de politie gemeld door Girouds vrouw Jennifer. Ze kwam achter de inbraak nadat ze een ingetikte ruit zag bij hun huis.

Tijdens de overval zijn er meerdere kostbare dingen buitgemaakt. Naast verschillende sieraden zijn ook tien mannenhorloges meegenomen. Volgens de Française ligt de totale waarde van alles wat gepakt is door de overvallers rond de 500.000 dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 480.000 euro.

De politie heeft aangegeven dat er tot nu toe nog geen aanhoudingen zijn verricht. Wel zullen ze het voorval in de gaten houden en een onderzoek doorvoeren om te kijken naar sporen van de daders.

Giroud is sinds juli 2024 actief bij LAFC. De WK-winnaar van 2018 werd halverwege het MLS-seizoen aan de selectie toegevoegd. Het team waar onder anderen landgenoot Hugo Lloris speelt, bereikte de kwartfinale van de play-offs. Hier verloren ze met 1-2 na verlenging van Seattle Sounders.

In een half seizoen kwam Giroud zelf na negentien wedstrijden op twee goals en één assist. Zijn laatste doelpunt dateert alweer van 26 september 2024, daar scoorde de voormalig Arsenal-spits de 1-0 in een 3-1 overwinning voor de US Open Cup-finale.

In de nacht van dinsdag op woensdag speelt LAFC uit tegen Colorado Rapids voor de eerste ronde van de CONCACAF Champions Cup. Aanstaande zaterdag begint de MLS weer. Dan nemen Giroud en zijn teamgenoten het thuis op tegen Minnesota.