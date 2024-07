Wellenreuther over zijn contractverlenging bij Feyenoord, Brian Priske en het komende seizoen

Feyenoord heeft zaterdagmiddag ook de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. De ploeg van Brian Priske was met 3-1 te sterk voor KRC Genk, dat fel speelde en er met een aantal harde tackles bovenop zat. De Deense trainer hanteerde wederom een 3-4-3-formatie en zag hoe Joris Kayembe (KRC Genk), Igor Paixão en Antoni Milambo verantwoordelijk waren voor de Rotterdamse treffers. Voetbalzone sprak na afloop van het duel met Timon Wellenreuther.

Door Noël Korteweg

Wat vond je van de wedstrijd vandaag?

“Het was een goede test. De tegenstander was heel goed. Ze zaten er bovenop. Ze maakten ook wat harde tackles, maar daar moesten we mee dealen. We winnen met 3-1, wat ook belangrijk is. We halen een goed gevoel uit deze wedstrijd.”

Even over die harde tackles. Is dat iets waar jullie de tegenstander in het veld op aanspreken? Zo van: ‘Joh, het is maar een oefenduel. Iets rustiger aan kan ook wel.’

“In het begin gaat het wel, maar na de vierde of vijfde harde tackle zeg je: ‘What the fuck, het is een oefenduel.’ Natuurlijk wil je winnen, maar niet op zo’n manier. Dat heb ik een aantal keer gezegd, maar aan het einde ging dat beter.”

Je hebt deze week je contract verlengd tot medio 2027. Heb je garanties gekregen van de trainer dat jij de eerste keeper wordt?

“Nee, in het voetbal krijg je nooit garanties. Ik moet er hard voor werken. Natuurlijk wil ik de eerste keeper zijn, maar bij een topclub zijn er nooit garanties. Je hebt altijd concurrentie. Ik wil voor mijn plek vechten en natuurlijk spelen.”

De eerste twee weken van de nieuwe trainer zitten er nu op. Wat voor indruk maakt Brian Priske op jou?

“Een hele goede indruk. Hij is een hele positieve man en heel vriendelijk. Hij wil hard werken en dat bevalt me goed. Natuurlijk spelen we ook in een nieuw systeem, dus we moeten ons iets aanpassen. Ik denk namelijk dat de meeste jongens in het team nog nooit met drie of vijf verdedigers hebben gespeeld in hun carrière. Het is een proces, daar hebben we een aantal weken voor nodig. Het gaat al goed, dat zie je aan de overwinningen van vandaag en vorige week. Daar zijn we blij mee. Nu hebben we wat tijd nodig om er nog beter in te worden.”

Verandert jouw rol door de nieuwe formatie? Zijn er dingen die je anders moet doen vergeleken met vorig seizoen?

“Ja, qua details een beetje. Uiteindelijk ben ik nog steeds een keeper en moet ik de ballen tegenhouden. Aan de bal heb ik nu wat andere taken. Dat bevalt me goed.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen Brian Priske en Arne Slot?

“Dat kan ik na twee weken nog niet goed zeggen. Ik heb twee jaar lang samengewerkt met Arne, hij was in elk opzicht een geweldige trainer. Brian doet het ook heel goed. Hij maakt in de eerste twee weken een hele goede indruk. We zullen zien wat er de komende seizoenen gaat gebeuren.”

Wat verwacht je van dit seizoen?

“We zullen het de tegenstander zo moeilijk mogelijk maken en voor de prijzen gaan spelen. We zullen elke wedstrijd honderd procent geven. Aan het einde van het seizoen zullen we zien wat ons dat heeft gebracht.”

