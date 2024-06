‘Weghorst is enthousiast over Ajax en wil misschien zelfs eerste spits worden’

Wout Weghorst is van plan de concurrentiestrijd aan te gaan met Brian Brobbey mocht er een transfer naar Ajax komen. Clubwatcher Lentin Goodijk vertelt in een video-item van Voetbal International dat de spits geïnteresseerd is in een overstap naar Ajax en dat hij niet zomaar genoegen zal nemen met een plek op de reservebank.

Afgelopen vrijdag maakte het Algemeen Dagblad bekend dat de Amsterdammers zouden overwegen om de 31-jarige spits voor de neus van FC Twente weg te kapen. De boomlange international ligt nog tot medio 2025 vast bij Burnley.

Kort na de berichtgeving bevestigde ook VI het nieuws en voegde journalist Tim van Duijn eraan toe dat Weghorst zelf niet onwelwillend tegen een overstap aankijkt.

Nu vult Goodijk het nieuws aan en meldt hij dat Ajax Weghorst in principe binnen zou halen voor een rol als pinchhitter, maar de spits lijkt zich niet zomaar in die functie weg te willen cijferen. “Vorig seizoen hing er ook al iets in de lucht, maar toen kwamen de partijen niet dicht bij elkaar”, vertelt de journalist in het video-item.

“Weghorst hoeft misschien niet vreselijk duur te zijn, dat speelt een grote rol bij Ajax deze zomer. Ze vinden hem erg interessant, het speelt ook langer. Er is namelijk al eerder over en weer gepraat.”

“Je hoort wel van bronnen rond hem dat hij nu zelf heel enthousiast is over deze uitdaging. Hij voelt zich ook in staat om die uitdaging met Brobbey aan te gaan en misschien zelfs eerste spits te worden. Die mentaliteit zoeken ze bij Ajax”, aldus Goodijk.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Weghorst op zo’n 6 miljoen euro en het lijkt er ook op dat Burnley zeker een transfersom verlangt voor de 32-voudig international.

