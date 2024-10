Voor Wout Weghorst was zijn eerste Klassieker er direct een om nooit te vergeten. De spits stapte met Ajax met een 0-2 zege van het veld in De Kuip en blikt in gesprek met Ajax Life terug op de dagen rondom de altijd beladen pot tegen Feyenoord.

Zoals gebruikelijk werd de laatste training van Ajax voor aanvang van de topper tegen Feyenoord drukbezocht door zijn eigen fans. “De hele aanloop naar de Klassieker was mooi", vertelt de boomlange spits, die de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey. “Het begon een dag ervoor al met de laatste training. Dat was echt supergaaf. Zoiets had ik ook nog nooit meegemaakt."

"Ik was ook echt wel een beetje verbaasd over de hoge opkomst van supporters. Daar genoot ik echt van, maar dat kon je denk ik ook wel aan mijn gezicht aflezen! Je weet natuurlijk dat het een speciale pot is. De supporters zwaaiden de bus ook uit toen we naar Rotterdam vertrokken. In het stadion is de sfeer vanzelfsprekend weer heel anders zonder de eigen fans. Daar is iedereen juist tegen je.”

Tijdens de wedstrijd was Weghorst niet gek veel bezig met alle sentimenten rondom de kraker. "Uiteindelijk moet je het proberen te zien als een gewone wedstrijd, maar dat er extra lading opzit, is duidelijk. Ik vind alle aandacht rond zo’n Klassieker sowieso mooi.”

Kenneth Taylor en Jorrel Hato bezorgden de Amsterdammers de zege met treffers in de eerste helft. "Daar was iedereen met een wit-rood-wit hart stevig aan toe", weet Weghorst. “Als je dan na zo’n zege terugkomt in Amsterdam… Al die supporters… Zo’n vier- of vijfhonderd hoorde ik. We hoorden onderweg al dat er veel fans zouden staan. Dat bleek ook wel."

De Ajax-bus stopte vlak voor de Johan Cruijff ArenA om spelers en staf een momentje te gunnen met de dolenthousiaste toegestroomde supporters. “Ik zat achter in de bus, maar liep natuurlijk wel even snel naar voren. Dan zie je iedereen voor de bus staan en zingen als je komt aanrijden. Dat is een mooi moment. Daar doe je het voor. Zoiets is gewoon superleuk.”

Vlak voor Weghorst de bus uitstapte, maakte hij een 'Amsterdam-kruis' met zijn armen, net als na zijn treffer op bezoek bij FK Qarabag in de Europa League. "We liepen door een soort erehaag. Zingen, schouderklopjes, schreeuwen, knuffels. Ik maakte nog even het kruisje met mijn armen. Werden ze helemaal gek natuurlijk. Ja, dit worden mooie herinneringen!”

“Weet je, hoe ze je toezingen tijdens mooie momenten en na goals, dat geeft mij een enorme kracht. Dat is voor iedereen – in elk geval voor mezelf – goud waard. Het is brandstof", aldus Weghorst in gesprek met Ajax Life. Ajax wacht zaterdagavond opnieuw een zware wedstrijd. De nog altijd foutloze koploper PSV komt dan op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.