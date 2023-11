Weer domper voor PSV: Lozano raakt geblesseerd aan hamstring en wordt gewisseld

Woensdag, 29 november 2023 om 19:39 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:06

Hirving Lozano is woensdagavond geblesseerd gewisseld bij Sevilla – PSV. De Mexicaan ging enkele minuten voor rust zitten en greep naar zijn hamstring nadat hij het naliet om de Eindhovenaren op gelijke hoogte te brengen in Spanje. Lozano werd vervangen door Yorbe Vertessen.

Lozano kreeg ruim tien minuten eerder een gele kaart van scheidsrechter Davide Massa, waardoor hij geschorst is voor het laatste Champions League-duel met Arsenal. Die vermeende overtreding werd echter vrij zwaar bestraft door de arbiter, aangezien er niet heel veel aan de hand leek.

De blessure van Lozano is in ieder geval slecht nieuws voor PSV in aanloop naar de topper van zondagmiddag tegen Feyenoord. De ploeg van Peter Bosz moet naar alle waarschijnlijkheid namelijk ook Noa Lang missen in De Kuip. De behendige buitenspeler was net terug van een blessure, maar heeft een terugslag en is daarom een vraagteken.

De Eindhovenaren staan bij rust met 1-0 achter in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán dankzij een treffer van Sergio Ramos. De deze zomer teruggekeerde mandekker werkte een vrije trap van Ivan Rakitic met het nodige geluk achter Walter Benítez en schoot zijn ploeg daardoor op voorsprong.

De thuisploeg dacht vijf minuten voor rust op 2-0 te komen, maar daar stak de videoscheidsrechter een stokje voor. Djibril Sow, die het eindstation was, maakte in een eerdere fase van de aanval een handsbal.