Wedstrijden van de week: Liverpool - Manchester City; cruciale pot in Frankrijk

De topcompetities in Europa naderen langzamerhand hun ontknoping en iedere week worden de belangen groter. Of het nu gaat om degradatie, het kampioenschap of een Europees ticket: de spanning is voelbaar. Voetbalzone werpt een blik op de wedstrijden van de week in de top vijf competities van Europa: de Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1. Dit weekend nemen Liverpool en Manchester City het tegen elkaar op, hoopt Eintracht Frankfurt zijn 125ste verjaardag te vieren met een overwinning en vindt er in Frankrijk een mogelijk cruciaal duel plaats met het oog op een Champions League-ticket.

Premier League

Liverpool - Manchester City (Zondag, 16:45 uur. Uitzending: Viaplay)

Liverpool en Manchester City waren de laatste jaren al vaker verwikkeld in de strijd om de Engelse landstitel en dat is dit jaar niet anders. Zondag ontvangt Liverpool zijn rivaal en in de aanloop naar het treffen op Anfield werd het vuurtje al aardig opgestookt door Trent Alexander-Arnold, die wegens een blessure overigens niet van de partij zal zijn. ‚ÄúHoewel zij meer prijzen hebben gewonnen dan wij en waarschijnlijk succesvoller zijn geweest, zullen onze prijzen meer voor ons en onze supporters betekenen vanwege de financi√ęle situatie bij beide clubs", vertelde de rechtsback van Liverpool tegenover FourFourTwo.

Na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en FC Kopenhagen (3-1) reageerde Erling Braut Haaland op de woorden van de Engelsman. ‚ÄúHij kan praten wat hij wil... Ik weet niet waarom hij dat doet, maar ik zit er niet mee.‚ÄĚ Ook R√ļben Dias liet zich tegenover BBC Radio uit over de uitspraken van Alexander-Arnold. ‚ÄúAan het eind van de dag kun je alleen bepaalde emoties hebben als je echt dingen wint. Bij het winnen van de treble komt een gevoel dat je alleen kunt hebben als je de treble daadwerkelijk wint."

Het belooft dan ook een verhit duel te worden in Liverpool. Managers J√ľrgen Klopp en Pep Guardiola zullen voor de 30ste keer tegenover elkaar staan. Beide oefenmeesters namen het nooit vaker tegen een andere manager op dan tegen elkaar. Klopp won tot dusver twaalf ontmoetingen, terwijl Guardiola elf keer zegevierde. Zes keer eindigde het gelijk. De belangen zijn enorm: Liverpool is de koploper met 63 punten, gevolgd door Manchester City (62) en Arsenal (61).

Van zijn laatste 55 thuisduels in de Premier League verloor Liverpool er slechts één: op 20 oktober 2022 tegen Leeds United (1-2). Manchester City verloor op 6 december vorig jaar voor het laatst een uitwedstrijd in de Premier League (Aston Villa, 1-0). Sindsdien won de ploeg van Guardiola zijn laatste vijf uitduels op rij. Dit seizoen doet ook Arsenal volop mee om de titel. The Gunners nemen het zaterdag in eigen huis op tegen Brentford en kunnen bij een zege op the Bees rustig het resultaat op Anfield afwachten.

Afwezig (Liverpool): Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Thiago Alc√Ęntara, Stefan Bajcetic, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Diogo Jota, Jo√ęl Matip.

Onzeker: Ibrahima Konaté.

Afwezig (Manchester City): Jack Grealish.

Onzeker: Jérémy Doku, Matheus Nunes.

J√ľrgen Klopp en Pep Guardiola: vriendschappelijke rivalen.

LaLiga

Wedstrijd van de Week: Cádiz CF - Atlético Madrid (Zaterdag, 16:15 uur. Uitzending: Ziggo Sport Voetbal)

C√°diz staat zaterdag voor een grote uitdaging tegen Atl√©tico Madrid. De ploeg van trainer Mauricio Pellegrino staat achttiende en moet dus minimaal een plaats klimmen om aan het einde van de rit niet te degraderen. El Submarino Amarillo moet daarvoor echter wel een topprestatie leveren. De Andalusi√ęrs wonnen hun laatste wedstrijd in LaLiga op 1 september 2023. Toen werd Villarreal, die andere Submarino Amarillo, in eigen huis met 3-1 verslagen. Het betekende √©√©n van de twee overwinningen van C√°diz dit seizoen in LaLiga.

De 23 wedstrijden die daarop volgden werden allemaal niet gewonnen. Wel werd er twaalf keer gelijkgespeeld, waardoor C√°diz nog altijd kans maakt op handhaving. Het gat met nummer zeventien Celta de Vigo bedraagt vijf punten. Toch kreeg C√°diz vorig weekend een flinke boost. Op bezoek bij Rayo Vallecano leek de ploeg door een treffer van Florian Lejeune in minuut 88 met 1-0 te gaan verliezen, totdat Javi Hern√°ndez in de twaalfde minuut van de blessuretijd een punt redde (1-1).

Atlético is uiteraard de torenhoge favoriet om het duel te winnen, al verkeert de ploeg van trainer Diego Simeone niet in zijn beste vorm. Zo verloren los Colchoneros onlangs met duidelijke cijfers in de Copa del Rey van Athletic Club (3-0) en kwamen zij niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Almería, de nog zegeloze hekkensluiter in LaLiga. Vorig weekend werd er tegen Real Betis eindelijk weer een zege behaald, al bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend (2-1).

De mindere fase van Atlético kan niet los worden gezien van de absentie van sterspeler en clubtopscorer Antoine Griezmann. De Fransman verstuikte onlangs tegen Inter zijn enkel en moest daardoor de laatste drie duels missen. Griezmann heeft de groepstraining alweer hervat, al komt de krachtmeting met Cádiz nog te vroeg. "Morgen (zaterdag, red.) zal hij er nog niet bij zijn en we zullen zien of hij er tegen Inter bij is. Anders is hij er tegen FC Barcelona wel weer bij", maakte Simeone duidelijk.

Afwezig (Cádiz): Fali, Federico San Emeterio, Luis Hernández, Roger Martí.

Onzeker: Joseba Zaldua, José Mari.

Afwezig (Atlético Madrid): Antoine Griezmann, José María Giménez, César Azpilicueta, Thomas Lemar.

Onzeker: Pablo Barrios.

Antoine Griezmann liep tegen Inter op 20 februari een enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Bundesliga

Wedstrijd van de week: Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (Zondag, 17:30 uur. Uitzending: Viaplay)

Eintracht Frankfurt won vorig weekend met 1-2 van middenmoter FC Heidenheim en daarmee doorbrak de ploeg van trainer Dino Toppm√∂ller een reeks van vijf wedstrijden zonder zege. In die reeks speelden die Adler driemaal gelijk in de Bundesliga en werden ze in de Europa League uitgeschakeld door Union Sint-Gillis. Frankfurt heeft nog een kleine kans op Champions League-plaatsing ‚Äď de club staat zeven punten achter nummer vier Borussia Dortmund ‚Äď al lijkt de club zich vooralsnog te moeten richten op plaats zes, goed voor een Conference League-ticket.

Frankfurt, dat vrijdag 125 jaar is geworden, haalt nieuwe energie uit de overwinning op Heidenheim. "Het is altijd gemakkelijker om de trainingsweek met een overwinning te beginnen", liet Toppmöller weten. "Het voelde heel goed. De sfeer was wat relaxter, de jongens lachten wat meer. Het waren hele goede sessies, we hebben heel intensief getraind met een elf-tegen-elf op donderdag. Vrijdag was het wat relaxter, zaterdag volgt de laatste voorbereiding op Hoffenheim."

Hoffenheim, dat zevende staat en vier punten minder heeft dan Frankfurt, kent een prima fase. Trainer Pellegrino Matarazzo zag zijn ploeg de laatste twee wedstrijden in winst omzetten. Met name de overwinning op Borussia Dortmund (2-3) valt daarbij op. "We kijken allemaal uit naar de wedstrijd", vertelde Matarazzo. "Het wordt een topwedstrijd. Na twee overwinningen op rij zijn we uiteraard vol verwachting. We zijn klaar voor de strijd."

Wout Weghorst, die al zes wedstrijden niet wist te scoren, maakte de wedstrijd tegen Werder Bremen afgelopen weekend vol. Een flinke opsteker voor de Oranje-international, die tegen Dortmund slechts twaalf minuten mocht meedoen en in de drie wedstrijden daarvoor invaller was of vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Een nederlaag zou weleens fataal kunnen zijn voor Hoffenheim met het oog op een plek in de top zes van de Bundesliga.

Afwezig (Eintracht Frankfurt): Sasa Kalajdzic, Sebastian Rode.

Onzeker: -

Afwezig (TSG Hoffenheim): Mergim Berisha, Marius B√ľlter, Dennis Geiger, Marco John, Pavel Kader√°bek, Grischa Pr√∂mel.

Onzeker: Kevin Akpoguma, Robert Skov.

Wout Weghorst in duel met Christian Gross van Werder Bremen.

Serie A

Wedstrijd van de week: Juventus - Atalanta (Zondag, 18:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Voetbal)

Juventus ging vorige week zondag onderuit bij Napoli (2-1), waardoor het gat met koploper Inter is gegroeid naar vijftien punten en de scudetto een utopie is geworden. Wel staat de ploeg van trainer Massimiliano Allegri er uitstekend voor als het gaat om een plek bij de eerste vier en een Champions League-ticket. Nummer vijf AS Roma heeft tien punten minder en dus is de club uit Turijn volgend seizoen zo goed als zeker aanwezig op het miljardenbal.

Niet gek lang geleden was de titelstrijd met Inter nog razend spannend. Echter wist Juventus slechts één van zijn laatste zes wedstrijden te winnen, op 25 februari tegen Frosinone (3-2). Bovendien heeft Juventus het de laatste jaren in eigen huis bijzonder lastig tegen Atalanta. De laatste keer dat i Bianconeri in de Serie A thuis wonnen van de ploeg uit Bergamo, was op 14 maart 2018 (2-0). Sindsdien werd het viermaal gelijk en won Atalanta eenmaal in Turijn.

Atalanta kent zelf ook niet zijn beste fase. Van de laatste drie wedstrijden in de Serie A gingen er twee verloren en werd het eenmaal gelijk, al moet daarbij gezegd worden dat de tegenstand met Bologna, Inter en AC Milan bepaald niet mals was. Midweeks speelde Atalanta in de Europa League met 1-1 gelijk tegen Sporting Portugal. Marten de Roon stond als enige Nederlander aan de aftrap en dat was voor de middenvelder een speciaal moment.

De Roon kwam voor de 331ste keer in actie namens Atalanta en daarmee evenaarde hij Valter Bonacina. Bij het volgende optreden van de controleur is hij definitief de nieuwe nummer twee op de lijst van spelers met de meeste wedstrijden voor Atalanta ooit. Alleen Gianpaolo Bellini, met 435 optredens, speelde ooit meer duels voor la Dea: 435. Belangrijker voor Atalanta is het gat naar nummer vier Bologna, dat vijf punten meer heeft. Een overwinning in Turijn zou dan ook bijzonder welkom zijn voor de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini.

Afwezig (Juventus): Paul Pogba, Carlos Alcaraz, Nicolò Fagioli, Dusan Vlahovic, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Moise Kean.

Onzeker: Weston McKennie, Adrien Rabiot.

Afwezig (Atalanta): Emil Holm.

Onzeker: -

Marten de Roon in duel met Francisco Trinc√£o van Sporting Portugal. Links: Marcus Edwards.

Ligue 1

Wedstrijd van de week: RC Lens - Stade Brest (Zaterdag, 21:00 uur. Uitzending: Ziggo Sport Voetbal)

Na een matige seizoenstart is RC Lens weer helemaal in de running voor een Champions League-ticket. Les Sang et Or kennen echter wel een wisselvallige fase. Zo werd er gewonnen van Olympique Lyon (0-3), maar wist de ploeg van trainer Franck Haise niet af te rekenen met AS Monaco (1-2) en Stade de Reims (1-1). Tussendoor werden de Noord-Fransen ook door SC Freiburg uitgeschakeld in de Europa League.

Lens bekleedt momenteel de zesde plaats in de Ligue 1. Het gat naar plek drie, die momenteel bezet wordt door Monaco, bedraagt echter maar drie punten. Plek vier, goed voor een ticket voor de voorronde van de Champions League, is slechts twee punten verwijderd en is momenteel in handen van Lille OSC. Man in vorm bij Lens is Elye Wahi. De 21-jarige Fransman scoorde in vier van de laatste vijf wedstrijden waarin hij meedeed. "Hij is nog niet klaar met het verkennen van zijn volledige potentieel", is Haise lovend. Wahi liep tegen Lyon wel een schouderblessure op en is dus nog onzeker voor het duel met Stade Brest.

Stade Brest is de toch wel zeer verrassende nummer twee in de Ligue 1 en kan Lens een mokerslag uitdelen. Het gat tussen beide ploegen bedraagt momenteel zeven punten. Les Pirates wonnen hun laatste drie duels in de Ligue 1 en de tweede plaats is mede te danken aan Marco Bizot, de eerste doelman van de stuntploeg uit Bretagne. De 32-jarige doelman uit Hoorn incasseerde dit seizoen slechts achttien treffers. Tienmaal hield Bizot de nul voor zijn ploeg in de Ligue 1.

Bizot, die nog tot medio 2026 vastligt bij Brest, zag zijn prestaties beloond worden door bondscoach Ronald Koeman met zijn eerste voorselectie voor het Nederlands elftal sinds bijna drie jaar. De fameuze Franse sportkrant L‚Äô√Čquipe omschreef hem onlangs als ‚Äėkeizer in het doel‚Äô. Brest is al dertien Ligue 1-duels ongeslagen (negen zeges, vier gelijke spelen). Het is de langste ongeslagen reeks in de geschiedenis van Brest.

Afwezig (RC Lens): Jimmy Cabot, Deiver Machado, Massadio Ha√Įdara, Jhoanner Ch√°vez, Facundo Medina.

Onzeker: Elye Wahi.

Afwezig (Stade Brest): Jordan Amavi, Julien Le Cardinal.

Onzeker: -

Elye Wahi kent een uitstekende periode bij RC Lens.

