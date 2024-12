Wayne Rooney voor de vierde keer in 2,5 jaar ontslagen als manager

Wayne Rooney is niet langer in dienst van Plymouth Argyle, zo laat de hekkensluiter van het Championship weten via de officiële kanalen. De 39-jarige manager is voor de vierde keer in 2,5 jaar tijd op straat gezet.

Op oudjaarsdag communiceert Plymouth dat het contract van Rooney is ontbonden. Ook assistent-trainers Mike Phelan en Simon Ireland vertrekken bij de club.

Rooney neemt het woord in het statement op de clubwebsite. “Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het bestuur van Plymouth Argyle te bedanken, in het bijzonder Simon Hallett en Neil Dewsnip, met wie ik een geweldige relatie had.”

“Ook dank aan alle medewerkers die mij welkom hebben geheten en die de club zo'n bijzondere plek maken, de spelers en fans voor hun inzet en steun tijdens mijn tijd als hoofdcoach en ik wens hen allemaal het allerbeste voor de toekomst”, aldus de dankbare Rooney.

Rooney koestert geen wrok na zijn ontslag. “Plymouth Argyle zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben en ik zal hun resultaten in de gaten blijven houden en er interesse in tonen.”

Rooney kent een moeilijke start van zijn trainerscarrière. In de afgelopen jaren werd hij ontslagen bij Derby County, DC United en Birmingham City.

Voorlopig neemt de dertiger de tijd om na te denken over zijn toekomst. Plymouth Argyle kondigt aan spoedig met een vervanger te komen.