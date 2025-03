De vreugdetaferelen na afloop van sc Heerenveen - AZ (3-1) wekten vorige week de nodige verbazing. Onder meer Kenneth Perez zag het als een dikke middelvinger richting de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie, die met zijn manier van werken voor de nodige irritatie zou hebben gezorgd in Friesland.

De spelers van Heerenveen vierden na de overwinning uitbundig feest met de supporters in het Abe Lenstra Stadion en vormden een erehaag voor interim-trainer Henk Brugge. De tijdelijke opvolger van Van Persie blikt bijna een week later samen met De Telegraaf terug op de breed uitgemeten festiviteiten.

Brugge snapt ergens wel dat veel mensen het tafereel zagen als een trap na richting Van Persie. ''Na het zien van de beelden kan ik begrijpen dat mensen het zo interpreteren. Ik heb er geen spijt van, maar als ik het over had moeten doen, had ik het wel anders gedaan, want ik vind het wel vervelend.''

''Ik heb dingen gedaan die vanuit het hart komen en die vanuit de groep komen. Als je ziet hoe de wedstrijd verloopt, ben je zo ontzettend blij'', vervolgt de trainer, die direct een kanttekening plaatst. ''Maar als het alleen maar gaat over de manier waarop gevierd is, verdwijnt dat andere, dat de jongens een geweldige prestatie hebben geleverd, een beetje naar de achtergrond en dat is jammer.''

Brugge benadrukt dat zijn band met Van Persie nog steeds prima is. ''We hebben acht maanden heel goed samengewerkt. Hij is natuurlijk hartstikke druk met zijn proces en wij zijn hartstikke druk met ons proces hier.''

Over de uitbundige manier van vieren na de overwinning op AZ is overigens niet gesproken tussen beide trainers. ''Ik heb geen uitleg gegeven over hoe en wat'', aldus de 47-jarige interim-trainer van Heerenveen, momenteel nummer acht in de Eredivisie.

Brugge beschikt niet over de juiste trainerspapieren, waardoor Heerenveen een permanente opvolger van Van Persie zoekt. ''Dat wordt bij mij weggehouden, zodat ik bezig kan zijn met de groep en de komende wedstrijd. Wat er allemaal speelt bij Ferry (algemeen directeur Ferry de Haan, red.) en Johan (technisch directeur Johan Hansma, red.), daar word ik af en toe wel van op de hoogste gesteld, maar de groep en de staf kunnen daar niks mee.''