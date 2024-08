Wanneer is de Europa League-loting? Stream, aanvangstijdstip, potindeling, nieuw format & live TV-uitzending

De Europa League zal er in 2024/25 flink anders uitzien dan in voorgaande jaren, met onder andere een nieuw format en meer teams dan voorheen.

Diverse ploegen – waaronder Ajax, FC Twente en AZ – zullen hopen in Atalanta's voetsporen te kunnen treden, dat er vorig jaar met de eindzege vandoor ging.

Wanneer is de loting voor de groepsfase precies en hoe zien alle veranderingen er uit? Voetbalzone helpt je op weg!

Datum 30 augustus 2024 Tijdstip: 13:00 CET Locatie: Grimaldi Forum, Monaco

De loting voor de competitiefase van de Europa League 2024/25 staat op de planning voor vrijdag 30 augustus om 1 uur 's middags en zal plaatsvinden in het Grimaldi Forum te Monaco.

De loting is live te bekijken op de website van de UEFA en wordt uitgezonden door de zendgerechtigde in elk land.

In Nederland heeft Ziggo de rechten om de Europa League uit te zenden in het seizoen 2024/25.

Potten Teams Pot 1 AS Roma, Manchester United, FC Porto, Ajax, Rangers FC, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham Hotspur, Slavia Praag Pot 2 Real Sociedad, AZ, Sporting Braga, Olympiakos, Olympique Lyon, PAOK Saloniki, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros Pot 3 FK Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodø/Glimt, Union Sint-Gillis, Dinamo Kiev, Ludogorets, FC Midtjylland, Malmö FF Pot 4 Athletic Bilbao, TSG Hoffenheim, OGC Nice, Anderlecht, FC Twente, Besiktas, FCSB, RFS Riga, IF Elfsborg

In het nieuwe format van de Europa League wordt de traditionele groepsfase vervangen door een competitiefase met 36 teams, vier meer dan in het oude systeem.

Maar in tegenstelling tot een normale competitie waar ploegen elkaar allemaal twee keer treffen vinden er in de competitiefase van de Europa League slechts acht speelrondes plaats, waarbij elke ploeg vier keer uit speelt en vier keer thuis.

En dit is waar de potindeling belangrijk wordt. Elke club komt twee ploegen tegen uit elk van de vier potten, om vervolgens zowel een thuis- als een uitwedstrijd te hebben tegen een tegenstander uit dezelfde pot.

Ajax zou bijvoorbeeld kunnen loten tegen Manchester United, Lazio (pot 1), Real Sociedad, Fenerbahçe (pot 2), Ludogorets, FC Midtjylland (pot 3), Athletic Bilbao OGC Nice (pot vier).

De top 8 van de competitiefase gaat rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl de teams op de plekken 9 tot en met 24 een play-off gaan afwerken om zich bij deze ploegen te voegen.

Speelronde Datum(s) Speelronde 1 25 en 26 september Speelronde 2 3 oktober Speelronde 3 24 oktober Speelronde 4 7 november Speelronde 5 28 november Speelronde 6 12 december Speelronde 7 23 januari Speelronde 8 30 januari

De competitiefase van de Europa League 2024/25 begint op 25 september en er zullen in totaal acht speelrondes zijn, waarvan de laatste op 30 januari 2025 plaats zal vinden.