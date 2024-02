‘Walgelijke actie’ bij HSV - Hannover 96 maakt de tongen los in Duitsland

Het duel in de 2. Bundesliga tussen Hamburger SV en Hannover 96 (3-4) heeft vrijdagavond tot het nodige tumult geleid. Niet alleen het scoreverloop was spectaculair, ook buiten de lijnen gebeurde er genoeg. In Duitsland walgen ze van een spandoek in het gastenvak.

HSV had zich met een overwinning op Hannover steviger op de tweede plek kunnen nestelen, maar moest diep in blessuretijd een nederlaag slikken. Indien Holstein Kiel en Greuther Furth zaterdag winnen, zakt de gevallen topclub af naar de vierde plek op de ranglijst.

Het spanddoek van de Hannover-fans, gericht aan CEO Martin Kind.

Na afloop werd er echter niet alleen gesproken over het spelverloop. Op verschillende velden in Duitsland werd vrijdag geprotesteerd tegen de miljardendeal die de Duitse Voetballiga probeert af te sluiten met een externe investeerder.

Er werden onder meer tennisballen op het veld gegooid bij Borussia Dortmund - SC Freiburg. Bij HSV - Hannover hingen fans van de thuisclub hangsloten aan het doel, welke moesten worden kapotgezaagd.

De fans van Hannover gingen nog een stap verder door het hoofd van CEO Martin Kind af te beelden met een schietvizier. Spelers en trainers moesten eraan te pas komen om de emoties in het uitvak weg te nemen.

Toen bleek dat dat geen effect sorteerde, besloot de scheidsrechter het duel te staken. Uiteindelijk werd er 22 (!) minuten blessuretijd bijgetrokken. Hannover trok 2 uur en 40 minuten na de aftrap aan het langste eind.

'Duidelijke doodsbedreiging'

"De walgelijke poster van de Hannover-‘fans’ is geen protest tegen kwaadaardige DFL-investeerders", schrijft. "Met de vrijheid van meningsuiting heeft dit niets meer te maken. Dit gaat veel verder dan Gaga-acties zoals het gooien van tennisballen."

"Dit is een duidelijke doodsbedreiging en moet juridisch als zodanig worden behandeld", gaat de veroordeling verder. "Iedereen die had gehoopt dat we dergelijke ontsporingen in de stadions niet meer zouden meemaken na de vizieraanvallen op Dietmar Hopp (in 2020, red.), kwam helaas bedrogen uit."

