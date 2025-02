Waar je Bodo Glimt - FC Twente kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Bodo Glimt en FC Twente kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Twente wacht een lastige klus om zich te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League ten koste van het Noorse Bodo Glimt na de zwaarbevochten - maar verdiende - 2-1 zege in het heenduel in Enschede,

De Noren hebben de afgelopen jaren meer dan eens weten te stunten in Europees verband en zijn met name in de wintermaanden een geduchte tegenstander in eigen huis door de ijskoude omstandigheden.

Maar dat betekent natuurlijk niet dat Twente kansloos is en de Tukkers hebben de afgelopen weken laten zien in prima vorm te zijn. Zo werd er afgelopen weekend nog eenvoudig afgerekend met ploeg-in-vorm RKC en werd er vorige maand in Europees verband gewonnen van zowel Malmo als Besiktas.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Bodo Glimt - FC Twente

Datum: 20 februari, 2025 Aftrap: 18:45 uur Locatie: Aspmyra Stadion

Uitzending Bodo Glimt - FC Twente: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Bodo Glimt

De Noren hebben een zo goed als fitte selectie in de aanloop naar de clash met Twente.

Selectie Bodo Glimt 2024/25

Positie Spelers Keepers: Haikin, Lund, Brondbo Verdedigers: Nielsen, Bjortuft, Wembangomo, Gundesen, Bjorkan, Moe, Dreyer, Antonsen Middenvelders: Berg, Auklend, Saltnes, Brunstad Fet, Sjovold, Evjen, Hanssen, Sagatun-Kristjanssor, Mikkelsen, Jensen Aanvallers: Hogh, Blomberg, Helmersen, Hauge, Maatta, Sorli, Hansen, Lukaszka

Blessures en schorsingen FC Twente

Younes Taha is nog altijd niet beschikbaar voor trainer Joseph Oosting nadat hij eerder dit seizoen een scheenbeenbreuk opliep.

Ook Ricky van Wolfswinkel is donderdag niet fit genoeg om in de basis te staan. De spits kampt met een lichte blessure.

Selectie FC Twente 2024/25

Positie Spelers Keepers: Unnerstall, Karssies, Tyton Verdedigers: Hilgers, Lagerbielke, Kuipers, Van Horenbeeck, Van Rooij, De Wilde, Bruns, Mesbahi Middenvelders: Kjolo, Steijn, Vlap, Sadilek, Verschueren, Besselink Aanvallers: Booth, Van Wolfswinkel, Lammers, Rots, Taha, Vennegoor of Hesselink, Ltaief, Unuvar

Recente vorm Bodo Glimt

Datum Wedstrijden Competitie 13-02-2025 Twente 2-1 Bodo Glimt Europa League 06-02- 2025 Aab 5-3 Bodo Glimt Vriendschappelijk 30-01- 2025 Nice 1-1 Bodo Glimt Vriendschappelijk

Recente vorm FC Twente

Datum Wedstrijden Competitie 16-02- 2025 Twente 2-0 RKC Eredivisie 13-02- 2025 Twente 2-1 Bodo Glimt Europa League 09-02- 2025 Heerenveen 3-3 Twente Eredivisie

