Waar gaat Mohamed Ihattaren heen? 'Dat is een mooie vervolgstap voor hem'

Adil Ramzi is blij dat Mohamed Ihattaren weer voetballer is, zo laat de voormalig prof weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De 47-jarige trainer denkt zelfs dat de spraakmakende linkspoot van RKC Waalwijk langzaam kan gaan nadenken over een vervolgstap.

Ihattaren tekende halverwege september vrij onverwachts bij RKC. Inmiddels wordt de 23-jarige Utrechter steeds fitter en belangrijker in Waalwijk. Daarnaast is Ihattaren weer in beeld bij de KNVB.

De teller staat op 1.035 minuten namens RKC, verdeeld over 19 officiële wedstrijden. Daarin was Ihattaren goed voor 3 doelpunten en 2 assists. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie heeft de optie om het contract van Ihattaren met een seizoen te verlengen.

Technisch directeur Mo Allach, die de linkspoot wist te overtuigen om in het Mandemakers Stadion te tekenen, vertrekt na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk naar FC Groningen. Ramzi zou Ihattaren graag bij een andere club zien.

“Ik had vroeger echt een goede band met Mo en zag hem stralen onder Mark van Bommel. Misschien is NEC daarom een mooie vervolgstap voor hem, als Mark als trainer instapt bij die club”, aldus Ramzi.

De 26-voudig international van Marokko ziet in de Eredivisie ook andere opties voor Ihattaren. “Ik denk dat Mo bij een club als FC Utrecht of FC Twente ook goed kan aarden. Ik heb zelf in Enschede ook een heerlijk jaar gehad.”

Ramzi zag in de afgelopen jaren meerdere jongens met Marokkaanse roots slagen in de Grolsch Veste. “Waarom? Geen idee eigenlijk. Het zijn mooie en nuchtere mensen daar. Bij PSV ook, maar de lat ligt in Eindhoven hoger en niet iedereen kan daarmee omgaan.”

Zaterdagavond staat voor Ihattaren een bijzondere wedstrijd tegen zijn jeugdliefde op het programma. RKC neemt het om 20.00 uur in eigen huis op tegen PSV.