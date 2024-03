VZ Weekend Quiz: Welke Nederlander maakte een hattrick in de EK-kwalificatie?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Deze week staat de quiz in het teken van het Nederlands elftal en het aankomende EK in Duitsland. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Welk land uit de EK-kwalificatiepoule van Nederland maakt via de play-offs nog steeds kans om zich te plaatsen voor het EK? Kies het juiste antwoord. Frankrijk

Griekenland

Gibraltar

Ierland 2. Welke twee landen zitten NIET in de EK-poule van Nederland? Er zijn meerdere antwoorden goed. Zwitserland

Oostenrijk

Frankrijk

Hongarije 3. Welke speler maakte als enige een hattrick voor Nederland in de EK-kwalificatie? Kies het juiste antwoord. Cody Gakpo

Memphis Depay

Teun Koopmeiners

Calvin Stengs 4. Zet de volgende spelers op volgorde van doelpunten in de EK-kwalificatie. Begin met de speler die de meeste doelpunten heeft gemaakt. Romelu Lukaku

Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé

Harry Kane 5. Welk land heeft zich het vaakst gekwalificeerd voor het EK? Kies het juiste antwoord. Engeland

Frankrijk

Duitsland

Spanje 6. Zet de volgende stadions op volgorde van capaciteit. Begin met het stadion met de hoogste capaciteit Signal Iduna Park (Dortmund)

Allianz Arena (München)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

RheinEnergieStadion (Keulen) 7. Welk land wist als enige een foutloze score te behalen in de EK-kwalificatie? Kies het juiste antwoord. Frankrijk

Portugal

België

Hongarije 8. Welke speler uit de huidige selectie van het Nederlands elftal heeft de meeste interlands gespeeld? Kies het juiste antwoord. Georginio Wijnaldum

Daley Blind

Virgil van Dijk

Memphis Depay 9. Welke spelers mochten debuteren in Oranje in de wedstrijd tegen Gibraltar? Er zijn meerdere antwoorden goed. Thijs Dallinga

Jordan Teze

Jorrel Hato

Calvin Stengs 10. Welke speler maakte namens Oranje de meeste minuten in de EK-kwalificatie? Kies het juiste antwoord. Virgil van Dijk

Wout Weghorst

Xavi Simons

Cody Gakpo

