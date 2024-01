VZ Weekend Quiz: Van welk land was Dick Advocaat nooit bondscoach?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Pascal Jansen werd na 162 duels ontslagen bij AZ. Wie is de langst zittende trainer ooit van AZ? Kies het juiste antwoord. Pascal Jansen

Louis van Gaal

Arne Slot

John van den Brom 2. Dick Advocaat gaat aan de slag als bondscoach van Curaçao. Bij welk land was hij nooit bondscoach? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Zuid-Korea

Irak

Turkije

Australië 3. Zet de volgende clubs op volgorde van aantal gewonnen KNVB Bekers. Begin met de club die hem het vaakst heeft gewonnen. Ajax

Feyenoord

PSV

AZ 4. De Afrika Cup is inmiddels in volle gang. Veel Europese spelers hadden ook voor een Afrikaans land kunnen uitkomen. Voor welk land had Kevin de Bruyne kunnen spelen? Kies het juiste antwoord. Angola

Algerije

Burkina Faso

Burundi 5. José Mourinho werd deze week ontslagen als trainer van AS Roma. In welke landen werd hij gedurende zijn carrière landskampioen? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Engeland

Spanje

Italië

Frankrijk 6. Jordan Henderson maakte deze week de transfer naar Ajax. Zet de volgende spelers op volgorde van aantal interlands voor Engeland. Begin met de speler met de meeste interlands. Harry Kane

Jordan Henderson

Harry Maguire

Declan Rice 7. De wedstrijd tussen FC Emmen en FC Groningen gaat vrijdag niet door. Wat is de reden? Kies het juiste antwoord. Het veld ligt bedolven onder de sneeuw.

Meer dan de helft van de selectie van FC Groningen is ziek

Klimaatactivisten blokkeren de weg naar Emmen

De KNVB heeft een tekort aan geschikte scheidsrechters 8. Quick Boys was deze week heel dicht bij een stunt tegen AZ. Welke clubs schakelden zij dit toernooi al uit? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. FC Volendam

NAC Breda

De Graafschap

Willem II 9. Zet deze spelers op volgorde van aantal goals in 2024. Begin bij de speler met de meeste goals. Daley Blind

Memphis Depay

Brian Brobbey

Vangelis Pavlidis 10. Koploper PSV neemt het dit weekend op tegen FC Utrecht. Hoeveel wedstrijden is FC Utrecht al ongeslagen in de Eredivisie? Kies het juiste antwoord. 1

4

7

10

