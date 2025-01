PSV krijgt telefoontje uit Mexico en kan speler met aflopend contract direct verkopen

Club América heeft zich gemeld bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondagmiddag. De Mexicaanse topclub is geïnteresseerd in de diensten van Richard Ledezma en wil direct zakendoen. Er is al een bod uitgebracht, al is de hoogte ervan onbekend.

De 24-jarige gelegenheidsrechtsback van PSV beschikt over een aflopend contract, waardoor de Eindhovenaren in de winterse transferperiode nog een ‘aanzienlijke som’ kunnen overhouden aan de verkoop.

Ledezma, die van oorsprong op diverse posities op het middenveld uit de voeten kan, nam de afgelopen weken de rechtsachterpositie over van de geblesseerde Rick Karsdorp. Hoewel Ledezma al vijf jaar onder contract staat bij PSV speelde hij dit seizoen onder Peter Bosz pas voor het eerst als back.

Volgens de berichtgeving is PSV niet zomaar bereid mee te werken aan een vertrek, maar bij een goed bod zou Ledezma wel een transfer mogen maken. In dat geval hebben de Eindhovenaren namelijk tijd (tot 4 februari) en geld om een vervanger te zoeken.

PSV zal ook ongetwijfeld in de onderhandelingen meenemen dat er in de maand januari nog twee cruciale Champions League-wedstrijden op het programma staan. Op 21 januari gaat de ploeg van Bosz op bezoek bij Rode Ster Belgrado, waarna Liverpool naar het Philips Stadion komt op 29 januari.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe Ledezma zelf tegenover een transfer staat. Door de blessure van Karsdorp kon de Amerikaans international rekenen op veel speeltijd, maar het is nog maar de vraag of hij na de winterstop ook nog aan spelen toekomt.

In het huidige seizoen kwam Ledezma tot zeventien optredens in alle competities. Afgelopen voetbaljaargang kwam hij in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen terug van een slepende blessure en mocht hij vijf minuten meespelen tegen RKC.