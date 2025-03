Man van 468 wedstrijden in de Eredivisie is duidelijk: 'Ik wil zeker nog door'

Jens Toornstra denkt er nog niet aan om te stoppen met voetbal. Dat zegt de 35-jarige middenvelder van FC Utrecht in gesprek met De Telegraaf. Toornstra kan zich in het huidige Eredivisie-seizoen in een bijzondere top tien spelen.

Toornstra is nog lang niet klaar, zo laat hij weten aan journalist Jeroen Kapteijns. “Ik wil zeker nog door. Ik kijk niet naar mijn leeftijd maar naar hoe ik me voel. Ik geloof er honderd procent in dat ik het nog aankan en wil minimaal nog een jaar voetballen. Of dat hier zal zijn of bij een andere club, weet ik nog niet.”

In Utrecht beschikt Toornstra over een aflopend contract. “Het ligt niet aan mij. Met de trainer heb ik er gesprekken over gehad. Dat de samenwerking goed is en dat er geen bezwaren zijn om die te verlengen, maar de trainer stelt geen contracten op. Ik moet het gewoon afwachten.”

“Normaal weet je rond deze tijd al wel iets. Het is voor mij ook een nieuwe situatie. In het verleden liep mijn contract door of was het rond deze tijd al verlengd. Voor nu ben ik geduldig, maar op een gegeven moment wil je als speler wel weten waar je aan toe bent, wat het dan ook is”, aldus Toornstra.

Bijzonder rijtje

De viervoudig international van het Nederlands elftal staat momenteel op 468 wedstrijden in de Eredivisie. Dat getal brengt Toornstra op de dertiende plaats wat betreft de meeste wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland.

Gedurende het huidige Eredivisie-seizoen kan Toornstra liefst drie spelers voorbijstreven op de historische ranglijst: Wim Jansen (469), Danny Blind (473) en Aad Mansveld (473) zijn allen binnen handbereik.

Indien Toornstra ook komend seizoen actief is in de Eredivisie, dreigen Leo van Veen (484), Willem van Hanegem (494) en Willy van der Kuijlen (497) een plaatsje te dalen. De top zes staat nog op een behoorlijke afstand.

Pim Doesburg (637) heeft veruit de meeste Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan. Jan Jongbloed (586), Sander Boschker (562), Piet Schrijvers (541), Eddy Treijtel (533) en Willy van de Kerkhof (512) volgen hem op gepaste afstand.