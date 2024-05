VZ Kort: Peer Koopmeiners heeft laatste wedstrijd voor Almere City gespeeld

KNVB schorst Peer Koopmeiners voor drie wedstrijden na rode kaart

De KNVB heeft Peer Koopmeiners een schorsing opgelegd van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder van Almere City pakte in de slotfase van de wedstrijd tegen sc Heerenveen een directe rode kaart en zal de rest van het seizoen moeten toekijken.

Dat betekent ook dat Koopmeiners zijn laatste duel in het shirt van Almere City heeft gespeeld, daar hij volgend seizoen terug zal keren bij AZ, dat hem dit seizoen verhuurde. In Alkmaar beschikt hij nog over een contract tot medio 2025. Dit seizoen kwam hij bij Almere City in 30 competitieduels niet tot scoren, maar gaf hij wel acht assists.

Igor Paixão tegen PEC Zwolle mogelijk weer inzetbaar

Feyenoord-aanvaller Igor Paixão stond donderdag weer op het veld tijdens de openbare training van de Rotterdammers op trainingscomplex 1908. De 23-jarige Braziliaan, die in de bekerfinale tegen NEC Nijmegen (1-0 winst) het winnende doelpunt maakte, moest het uitduel met Go Ahead Eagles (1-3 winst) vorige week laten schieten. Nu lijkt Paixão fit genoeg om zondagavond (20:00 uur) tegen PEC Zwolle weer minuten te maken in De Kuip.

Parma keert na drie seizoenen terug in Serie A

Parma is komend seizoen weer te bewonderen op het hoogste niveau van Italië.hadden woensdagavond precies één punt nodig en dat was dan ook wat ze behaalden: 1-1 werd het op bezoek bij Bari. Parma is daardoor verzekerd van een plek bij de eerste twee in de Serie B, wat recht geeft op directe promotie. In het seizoen 2020/21 kwam de club voor het laatst uit in de Serie A.

LFC Foundation kan recordbedrag bijschrijven na benefietduel

Het benefietduel tussen de Liverpool Legends en Ajax Legends heeft een recordbedrag opgeleverd. Op 23 maart stonden de oud-spelers van Liverpool en Ajax tegenover elkaar op Anfield, waarbij de Engelsen een 4-2 zege wisten te boeken. De benefietwedstrijd leverde een recordbedrag van maar liefst 1,2 miljoen pond, omgerekend zo’n 1,4 miljoen euro, op voor de LFC Foundation. Daarnaast waren er bijna zestigduizend toeschouwers afgekomen op het duel, wat eveneens een record is bij een benefietduel van

David Nascimento nieuwe hoofdtrainer FC Den Bosch

David Nascimento is vanaf 1 juli 2024 de trainer van de hoofdmacht van FC Den Bosch. De Portugees-Kaapverdische voormalig profvoetballer van onder andere RKC Waalwijk, FC Utrecht en Sparta, tekent een contract voor twee seizoenen bij de Bossche eerstedivisionist. Ook Ulrich Landvreugd (52) maakt de overstap naar FC Den Bosch. De huidige hoofdtrainer van SC Telstar is voor eenzelfde periode vastgelegd als assistent-trainer.

David Nascimento bekleedde na zijn actieve spelerscarrière diverse posities in het (internationale) profvoetbal. Zo was hij hoofd jeugdopleiding bij het Zuid-Afrikaanse Memelodi Sundowns en technisch directeur bij Apoel FC op Cyprus. De eerste stappen in zijn trainersloopbaan zette Nascimento in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, waar hij tevens interim-hoofdtrainer was.

Nascimento liep zeven maanden stage bij het AZ van Louis van Gaal en was als assistent-trainer verbonden aan FC Utrecht en Chivas Guadalajara in Mexico. In Mexico en Zuid-Afrika had Nascimento de taak om de voetbalvisie van Johan Cruijff te implementeren. Nascimento was in Nederland voor het laatst werkzaam als hoofdtrainer van FC Eindhoven. Sindsdien was hij nog bondscoach van het Jordanese vrouwenteam.

“Ik wilde heel graag weer trainer zijn bij een club in Nederland, het land waar ik mijn trainerscarrière begon", zegt Nascimento op de clubsite van Den Bosch. "Het zint me enorm dat FC Den Bosch die club is geworden. Het is een geweldige club, met fantastische supporters. Als voetballer heb ik vaak in De Vliert gespeeld. Ik denk dat mijn karakter en voetbalvisie goed aansluiten bij wat de Bosschenaar wil, namelijk aanvallend voetbal zien met strijd als basis. FC Den Bosch telt nog steeds mee. Het is onze ambitie om het elan uit de sportieve glorietijden en het enthousiasme van de tribunes te vertalen naar het veld. Daar ga ik mijn best voor doen.”

Hans van Breukelen reikt schaal uit bij kampioenschap PSV

PSV kan zondag om 12:15 uur in het eigen Phillips Stadion kampioen van Nederland worden. De ploeg van Peter Bosz heeft aan een gelijkspel genoeg. Mocht het de Eindhovenaren lukken, dan ontvangt aanvoerder Luuk de Jong na afloop van het duel de schaal van voormalig PSV-doelman Hans van Breukelen.

Cambuur laat supporters thuis voor duel met Roda JC om statement te maken

SC Cambuur zal vrijdag zonder supporters afreizen naar Kerkrade voor het duel met Roda JC. Dat hebben de Leeuwarders maandag bekendgemaakt. Cambuur is van mening dat de lokale driehoek in Kerkrade 'supportersonvriendelijke' voorwaarden hanteert, die de fans vervelende ervaringen bezorgt. Zo kunnen uitduels bij Roda alleen bezocht worden middels een speciale buscombi, die de fans dwingt tot minstens een uur na afloop van het betreffende duel te blijven wachten in het stadion.

Deadline verstreken: nog drie potentiële bondsvoorzitters over voor KNVB

Jeanet van der Laan, Hans Nijland of Frank Paauw gaat de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB worden. Na het verstrijken van de deadline is alleen bovenstaand drietal nog in de race om Just Spee op te volgen. Op 27 mei zullen zestig KNVB-leden (dertig afgevaardigden van het amateurvoetbal en dertig van het betaald voetbal) op democratische wijze uitmaken wie er met het bondsvoorzitterschap aan de haal gaat. Jorien van den Herik was aanvankelijk ook in de race, maar trok zich op het laatste moment terug.

Steven Bergwijn hoort schorsing na rode kaart tegen Excelsior

De KNVB heeft Steven Bergwijn een schorsing van één wedstrijd opgelegd naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2). Na een half uur spelen trok de aanvaller van Ajax de doorgebroken Mimeirhel Benita naar het gras, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk na het bestuderen van de beelden besloot de rode kaart te trekken.

Bergwijn zal het eerstvolgende duel van Ajax dus moeten laten schieten, op zondag 5 mei speelt Ajax de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De laatste twee competitieduels, tegen Almere City FC en Vitesse, is Bergwijn dus wel weer inzetbaar.

Ambitieus Canada laat oog vallen op twee voormalige PL-trainers

Canada heeft zijn interesse uitgesproken in Ole Gunnar Solskjaer en de Amerikaan Jesse Marsch voor de rol als bondscoach, zo weette melden. Daarbij geniet de voormalige oefenmeester van Manchester United de voorkeur om Canada te leiden op het WK van 2026. Sinds zijn ontslag in 2021 is hij clubloos; datzelfde geldt voor Marsch. De Amerikaan was in het seizoen 2022/23 hoofdtrainer van Leeds United, maar hield het door tegenvallende resultaten slechts tot februari vol.

Eerder deed Canada pogingen om Frank Lampard en José Mourinho te overtuigen om bondscoach te worden van the Canucks, maar die bleken tevergeefs. Het Canadese voetbalelftal, met onder meer Jonathan David en Alphonso Davies in de gelederen, wordt op dit moment door interim-trainer Mauro Biello begeleid.

Supportersvereniging Go Ahead Eagles feliciteert Feyenoord na bekerzege

De supportersvereniging van de Go Ahead Eagles heeft op Feyenoord op een ludieke manier gefeliciteerd voor het winnen van de TOTO KNVB Beker afgelopen zondag tegen NEC: 1-0.

Donderdagavond staat het affiche tussen Go Ahead en Feyenoord gepland, maar de afreizende supporters van de Rotterdammers hoeven niet bang te zijn dat ze met een lege maag komen te zitten. "Namens ons twee consumpties voor het uitvak om ook deze wedstrijd fijn te beleven. Wij komen graag bij jullie, en jullie graag bij ons. Volgende keer proosten we graag samen", valt er te lezen op de website.

