VZ Kort: Hans van Breukelen gaat de kampioensschaal uitreiken aan PSV

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Hans van Breukelen reikt schaal uit bij kampioenschap PSV

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV kan zondag om 12:15 uur in het eigen Phillips Stadion kampioen van Nederland worden. De ploeg van Peter Bosz heeft aan een gelijkspel genoeg. Mocht het de Eindhovenaren lukken, dan ontvangt aanvoerder Luuk de Jong na afloop van het duel de schaal van voormalig PSV-doelman Hans van Breukelen.

Cambuur laat supporters thuis voor duel met Roda JC om statement te maken

SC Cambuur zal vrijdag zonder supporters afreizen naar Kerkrade voor het duel met Roda JC. Dat hebben de Leeuwarders maandag bekendgemaakt. Cambuur is van mening dat de lokale driehoek in Kerkrade 'supportersonvriendelijke' voorwaarden hanteert, die de fans vervelende ervaringen bezorgt. Zo kunnen uitduels bij Roda alleen bezocht worden middels een speciale buscombi, die de fans dwingt tot minstens een uur na afloop van het betreffende duel te blijven wachten in het stadion.

Deadline verstreken: nog drie potentiële bondsvoorzitters over voor KNVB

Jeanet van der Laan, Hans Nijland of Frank Paauw gaat de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB worden. Na het verstrijken van de deadline is alleen bovenstaand drietal nog in de race om Just Spee op te volgen. Op 27 mei zullen zestig KNVB-leden (dertig afgevaardigden van het amateurvoetbal en dertig van het betaald voetbal) op democratische wijze uitmaken wie er met het bondsvoorzitterschap aan de haal gaat. Jorien van den Herik was aanvankelijk ook in de race, maar trok zich op het laatste moment terug.

Steven Bergwijn hoort schorsing na rode kaart tegen Excelsior

De KNVB heeft Steven Bergwijn een schorsing van één wedstrijd opgelegd naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2). Na een half uur spelen trok de aanvaller van Ajax de doorgebroken Mimeirhel Benita naar het gras, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk na het bestuderen van de beelden besloot de rode kaart te trekken.

Bergwijn zal het eerstvolgende duel van Ajax dus moeten laten schieten, op zondag 5 mei speelt Ajax de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De laatste twee competitieduels, tegen Almere City FC en Vitesse, is Bergwijn dus wel weer inzetbaar.

Ambitieus Canada laat oog vallen op twee voormalige PL-trainers

Canada heeft zijn interesse uitgesproken in Ole Gunnar Solskjaer en de Amerikaan Jesse Marsch voor de rol als bondscoach, zo weette melden. Daarbij geniet de voormalige oefenmeester van Manchester United de voorkeur om Canada te leiden op het WK van 2026. Sinds zijn ontslag in 2021 is hij clubloos; datzelfde geldt voor Marsch. De Amerikaan was in het seizoen 2022/23 hoofdtrainer van Leeds United, maar hield het door tegenvallende resultaten slechts tot februari vol.

Eerder deed Canada pogingen om Frank Lampard en José Mourinho te overtuigen om bondscoach te worden van the Canucks, maar die bleken tevergeefs. Het Canadese voetbalelftal, met onder meer Jonathan David en Alphonso Davies in de gelederen, wordt op dit moment door interim-trainer Mauro Biello begeleid.

Supportersvereniging Go Ahead Eagles feliciteert Feyenoord na bekerzege

De supportersvereniging van de Go Ahead Eagles heeft op Feyenoord op een ludieke manier gefeliciteerd voor het winnen van de TOTO KNVB Beker afgelopen zondag tegen NEC: 1-0.

Donderdagavond staat het affiche tussen Go Ahead en Feyenoord gepland, maar de afreizende supporters van de Rotterdammers hoeven niet bang te zijn dat ze met een lege maag komen te zitten. "Namens ons twee consumpties voor het uitvak om ook deze wedstrijd fijn te beleven. Wij komen graag bij jullie, en jullie graag bij ons. Volgende keer proosten we graag samen", valt er te lezen op de website.

Athletic Club scheidt na 19 jaar wegen met voormalig wonderkind

Iker Muniain gaat Athletic Club na dit seizoen achter zich laten. De 31-jarige aanvaller maakt dat in samenspraak met de Spaanse bekerwinnaar bekend. Muniain loopt al sinds 2005 rond in Bilbao en won in die tijd driemaal de Copa del Rey en de Supercopa. Sinds 2019 droeg de geboren Bask de aanvoerdersband.

In zijn jongere jaren stond Muniain te boek als een van de grootste talenten uit het Spaanse voetbal. Hij wist zijn belofte echter nooit helemaal in te lossen. Muniain speelde tussen 2012 en 2019 twee interlands voor het Spaanse nationale team en werd driemaal genomineerd voor de Golden Boy-award. Tot dusver kwam hij tot 557 officiële optredens voor Athletic Club.

Manchester City kan donderdag nog geen beroep doen op Haaland

kunnen donderdagavond in het belangrijke uitduel met Brighton & Hove Albion geen beroep doen op de 23-jarige Erling Braut Haaland, die een spierblessure overhield aan de verloren halve finale tegen Real Madrid.

De huidige kampioen van Engeland kon afgelopen zaterdag in het FA Cup-duel met Chelsea (1-0 winst) ook al geen beroep doen op de Noorse topspits. Guardiola klaagde in aanloop naar dat bekerduel over het drukke speelschema, aangezien zijn ploeg vorige week woensdag een verlenging had gespeeld tegen Real Madrid. Vijf dagen na de wedstrijd op Wembley spelen de treble-winnaars tegen Brighton, echter is de Spaanse tacticus niet van plan te rouleren. ‘’Ik weet niet wat dat betekent. Iedereen kan spelen.’’

Aston Villa verlengt contract Unai Emery

Aston Villa heeft het contract van succestrainer Unai Emery verlengd tot de zomer van 2027, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 52-jarige Spanjaard stapte in oktober 2022 in toen Villa op een teleurstellende zeventiende plaats bivakkeerde in de Premier League, waarna hij ze naar een knappe zevende plaats leidde, waarmee ze zich plaatsten voor de Conference League.

Nu staat Villa in de halve finale van de Conference League en ligt het in de competitie, met de huidige vierde plaats, bovendien op koers om Champions League-voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. "We zullen blijven werken om beter en beter te worden en we vragen allemaal het uiterste van elkaar. Ambitie is het motto van dit project en dat zal het altijd blijven", aldus Emery op de clubwebsite.

Rode kaart FC Groningen-doelman Hidde Jurjus geseponeerd

Hidde Jurjus mag toch meedoen in de topper tegen Willem II vrijdagavond. De doelman van FC Groningen werd afgelopen weekend tijdens het duel met SC Cambuur (3-0 winst) van het veld gestuurd met een rode kaart, maar deze is dus geseponeerd door de KNVB.

Emiliano Martínez geschorst na opmerkelijke tweede gele kaart

Aston Villa-doelman Emiliano Martínez baarde donderdagavond opzien toen hij tijdens een penaltyreeks in de Conference League zijn tweede gele kaart van de avond ontving, maar niet het veld hoefde te verlaten. De Argentijn hielp zijn werkgever bij het uitschakelen van Lille OSC, maar pakte wel de gele prent.

Normaliter betekent een tweede gele kaart dat de speler in kwestie met rood van het veld af moet, maar niets bleek minder waar in het geval van Martínez. Vanwege een speciale regel die geldt tijdens een strafschoppenserie, mocht de keeper op het veld blijven. Toch zal Martínez in de heenwedstrijd van de halve finale van het derde Europese clubtoernooi wel geschorst zijn. Dat bevestigt de UEFA aan Sky Sports.

Gerrit Nauber tekent tot medio 2025 bij in Deventer

Go Ahead Eagles heeft het contract van Gerrit Nauber opengebroken en verlengd. De 32-jarige verdediger blijft daardoor tot medio 2025 in de Adelaarshorst spelen. De Duitser laat via de clubkanalen weten blij te zijn met zijn contractverlenging. “Ik heb het hier naar mijn zin. Bovendien wil ik op het hoogste niveau blijven voetballen en dat kan bij Go Ahead Eagles.”

“Het klinkt als een cliché: maar de sfeer in De Adelaarshorst is echt crazy. Daar blijf ik me iedere keer over verbazen. Bovendien is het ook goed voor mijn familie om in Nederland te blijven voetballen”, aldus Nauber.

Goed nieuws voor Engelse topclubs: FA Cup stopt met replays

Vanaf volgend seizoen ondergaat de FA Cup verschillende wijzigingen. Onder andere dat Engelse profclubs niet meer te maken krijgen met het spelen van replays. De Engelse giganten zijn blij met de regelwijziging, terwijl het voor de kleinere clubs voor problemen zorgt.

De FA schaft de replays vanaf de eerste ronde af, net op het moment dat de clubs uit de League One en League Two instromen. De ploegen uit de Premier League en Championship stromen pas in de derde ronde in. Voor de kleinere clubs was de replay gunstig. Met name als de tegenstander een spraakmakende naam was, dan kon er veel verdiend worden aan de televisierechten. Voor de clubs uit de Premier League en Championship is de wijziging gunstig, voor hen betekent dit een minder drukke voetbalkalender.

PSV en Adelaide United slaan handen ineen

PSV heeft donderdagochtend via de officiële clubkanalen laten weten dat het gaat samenwerken met de Australische club Adelaide United. De voetbalclub uit Zuid-Australië spiegelt zich graag aan de clubcultuur en prestaties van de club uit Eindhoven, zo valt er te lezen. De samenwerking moet zorgen voor kennisoverdracht binnen en buiten het veld.

Eerder deze maand reisde Adelaide-voorzitter Ned Norris af naar Eindhoven om het partnerschap te bekrachtigen. Jonge spelers van the Reds krijgen op Campus De Herdgang de mogelijkheid om onder Europese omstandigheden te trainen, of zelfs te spelen. PSV gaat ook zijn kennis en expertise delen rondom scouting en jeugdontwikkeling. Andersom is de samenwerking voor de Eindhovenaren op commercieel vlak interessant.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties