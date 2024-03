VZ Kort: Feyenoord breekt contract van toptalent eindelijk open

Feyenoord breekt contract Leo Sauer tot 2028 open

Feyenoord heeft het contract van Leo Sauer (18) met twee jaar verlengd. Dat maken de Rotterdammers wereldkundig op de officiële kanalen. De Slowaakse aanvaller ligt nu daardoor tot medio 2028 vast in De Kuip, in plaats van 2026. Het nieuws zat er al even aan te komen.

Sauer maakt namelijk indruk in Rotterdam. Sinds hij aansloot bij Feyenoord 1 dit seizoen, produceerde hij één doelpunt en drie assists in elf wedstrijden in de hoofdmacht. Sauer kwam pas afgelopen zomer over, na eerst een jaar gehuurd te zijn van MSK Zilina. Feyenoord betaalde 235.000 euro voor het talent, dat inmiddels 5 miljoen waard is volgens Transfermarkt.

Erik ten Hag genomineerd voor Manager van de Maand

Erik ten Hag is in de race voor de prijs van Manager van de Maand van februari in de Premier League. Mikel Arteta (Arsenal) en Pep Guardiola (Manchester City) zijn de andere twee kanshebbers. Ten Hag won met United in februari vier van de vijf Premier League-duels die de club uit Manchester speelde. Alleen Fulham (1-2) was op Old Trafford te sterk voor

Kwartfinales FA Cup bekend

De wedstrijden in de kwartfinale van de FA Cup zijn bekend. Woensdagavond vonden de laatste duels in het belangrijkste Engelse bekertoernooi plaats en dus weten we welke ploegen tegen elkaar spelen in de volgende ronde. Manchester United - Liverpool is het meest spraakmakende affiche.

Volledige loting kwartfinale FA Cup:

Manchester United - Liverpool

Wolverhampton Wanderers - Coventry City

Chelsea - Leicester City

Manchester City - Newcastle United

NEC-fans in extase dankzij behaalde bekerfinale

300 supporters van NEC hebben de spelersbus woensdagmiddag feestelijk onthaald in Nijmegen. De Gelderse club rekende dinsdagavond in Leeuwarden af met SC Cambuur (1-2 winst), waarna de spelers hun rust pakten tijdens een overnachting in een hotel. NEC maakt zich voor het eerst sinds 2000 op voor een finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Feyenoord of FC Groningen de laatste opponent zal zijn.

De spelers van N.E.C. werden vanmiddag door zo'n 300 supporters ontvangen bij het Goffertstadion. — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) February 28, 2024





Arne Slot staat weer op het trainingsveld

De hoofdtrainer van Feyenoord is terug na een kort ziekteverlof, waardoor hij het gewonnen uitduel met Almere City (0-2) van afgelopen zondag moest laten schieten. Donderdagavond neemt het elftal van Arne Slot het in eigen huis op tegen FC Groningen, in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De winnaar van het duel, dat om 20:00 uur begint, neemt het in de finale op tegen NEC Nijmegen.

Ryan Gravenberch moet twee weken toekijken

Ryan Gravenberch heeft een enkelblessure opgelopen in de finale van de Carabao Cup tussen Liverpool en Chelsea (1-0 winst). De middenvelder vanmoet twee weken toekijken, zo heeft manager Jürgen Klopp gezegd op een persmoment.

Willem van Hanegem benoemd tot officier in Orde van Oranje Nassau

Willem van Hanegem is maandag bij zijn tachtigste verjaardagsfeest benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.kreeg de onderscheiding van burgemeester Ankie Broekers-Knol van Bloemendaal, de gemeente waar hij woonachtig is.

"U staat bekend om uw eigenzinnigheid, uw puurheid en oprechte emoties en daarom wordt u alom gewaardeerd door een enorme schare fans", zei de burgemeester. Het verjaardagsfeest van Van Hanegem vond plaats in De Doelen in Rotterdam, waar hij aan het einde van de show werd verrast.

Keuken Kampioen Divisie-duel uitgesteld wegens slechte belijning

Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss is maandagavond met een kwartier uitgesteld wegens de slechte belijning langs het veld, zo oordeelde de arbitrage. Om de problemen snel op te lossen werd een zijlijn snel even van een nieuwe lik verf voorzien.

Serdar Gözübüyük leidsman bij topper PSV – Feyenoord

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangewezen om de topper tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag in goede banen te leiden. De 38-jarige scheidsrechter wordt geassisteerd door Erwin Zeinstra en Johan Balder, terwijl Edwin van de Graaf fungeert als vierde official.

Pol van Boekel is de VAR van dienst. Hij wordt ondersteund door Dyon Fikkert. De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord wordt de derde topper van het seizoen voor Gözübüyük. Eerder had hij al de leiding over Ajax – Feyenoord (0-4) en Ajax – PSV (1-1). Gözübüyük floot deze campagne tot dusver 22 wedstrijden, waaronder vijf in de Champions League. De arbiter gaf 98 gele kaarten en 2 rode kaarten. Zes keer wees hij naar de stip.

De topper tussen PSV en Feyenoord vindt zondagmiddag om 14:30 uur plaats. De Rotterdammers verkleinen de achterstand op de koploper met een overwinning naar zeven punten. PSV kan zijn voorsprong juist uitbreiden naar dertien punten.

Serie A in de ban van bespionerende assistent van Torino

Er is veel ophef ontstaan in de Serie A nadat Michelle Orecchio, een assistent-trainer van Torino, zondag is betrapt op het bespioneren van AS Roma, de tegenstander van maandagavond.meldt dat Daniele De Rossi gelijk op de hoogte werd gesteld van het incident en dat de Italiaan de training heeft verplaatst van de voor- naar namiddag.

???? Due su due: Orecchio di nuovo a Trigoria, il collaboratore di Juric 'ribeccato' fuori dal Bernardini (FOTO) ??https://t.co/e7KX474eW6#AsRoma pic.twitter.com/8KOrrqG7GH — laroma24.it (@LAROMA24) February 25, 2024

Corriere dello Sport schrijft juist dat de beveiliging van Roma ontdekte dat Orecchio zich had verstopt tussen de bomen en met een schriftje in de weer was. Orecchio kwam ruim een jaar geleden ook al in opspraak in Italië toen hij opnameapparatuur had gebruikt om een training van Roma te filmen. De wedstrijd tussen Roma en Torino begint maandagavond om 18:30 uur.

Everton gaat succesvol in beroep en stijgt plots naar plek 15

Everton heeft in de rechtszaal enkele punten terugverdiend. Eerder in het seizoen kreeg de club een puntenreductie van maar liefst tien punten omdat het de duurzaamheidsreglementen van de Premier League zou hebben gebroken.

De club ging in beroep en dat bleek succesvol. Maandag oordeelde de beroepscommissie dat Everton niet tien, maar zes punten reductie hoorde te krijgen. Daarom 'verdient' de ploeg van Sean Dyche vier punten en stijgt het van plek zeventien naar plek vijftien.

