VZ Kort: Athletic Club scheidt na 19 jaar wegen met voormalig wonderkind

Athletic Club scheidt na 19 jaar wegen met voormalig wonderkind

Iker Muniain gaat Athletic Club na dit seizoen achter zich laten. De 31-jarige aanvaller maakt dat in samenspraak met de Spaanse bekerwinnaar bekend. Muniain loopt al sinds 2005 rond in Bilbao en won in die tijd driemaal de Copa del Rey en de Supercopa. Sinds 2019 droeg de geboren Bask de aanvoerdersband.

In zijn jongere jaren stond Muniain te boek als een van de grootste talenten uit het Spaanse voetbal. Hij wist zijn belofte echter nooit helemaal in te lossen. Muniain speelde tussen 2012 en 2019 twee interlands voor het Spaanse nationale team en werd driemaal genomineerd voor de Golden Boy-award. Tot dusver kwam hij tot 557 officiële optredens voor Athletic Club.

Manchester City kan donderdag nog geen beroep doen op Haaland

kunnen donderdagavond in het belangrijke uitduel met Brighton & Hove Albion geen beroep doen op de 23-jarige Erling Braut Haaland, die een spierblessure overhield aan de verloren halve finale tegen Real Madrid.

De huidige kampioen van Engeland kon afgelopen zaterdag in het FA Cup-duel met Chelsea (1-0 winst) ook al geen beroep doen op de Noorse topspits. Guardiola klaagde in aanloop naar dat bekerduel over het drukke speelschema, aangezien zijn ploeg vorige week woensdag een verlenging had gespeeld tegen Real Madrid. Vijf dagen na de wedstrijd op Wembley spelen de treble-winnaars tegen Brighton, echter is de Spaanse tacticus niet van plan te rouleren. ‘’Ik weet niet wat dat betekent. Iedereen kan spelen.’’

Aston Villa verlengt contract Unai Emery

Aston Villa heeft het contract van succestrainer Unai Emery verlengd tot de zomer van 2027, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 52-jarige Spanjaard stapte in oktober 2022 in toen Villa op een teleurstellende zeventiende plaats bivakkeerde in de Premier League, waarna hij ze naar een knappe zevende plaats leidde, waarmee ze zich plaatsten voor de Conference League.

Nu staat Villa in de halve finale van de Conference League en ligt het in de competitie, met de huidige vierde plaats, bovendien op koers om Champions League-voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. "We zullen blijven werken om beter en beter te worden en we vragen allemaal het uiterste van elkaar. Ambitie is het motto van dit project en dat zal het altijd blijven", aldus Emery op de clubwebsite.

Rode kaart FC Groningen-doelman Hidde Jurjus geseponeerd

Hidde Jurjus mag toch meedoen in de topper tegen Willem II vrijdagavond. De doelman van FC Groningen werd afgelopen weekend tijdens het duel met SC Cambuur (3-0 winst) van het veld gestuurd met een rode kaart, maar deze is dus geseponeerd door de KNVB.





Emiliano Martínez geschorst na opmerkelijke tweede gele kaart

Aston Villa-doelman Emiliano Martínez baarde donderdagavond opzien toen hij tijdens een penaltyreeks in de Conference League zijn tweede gele kaart van de avond ontving, maar niet het veld hoefde te verlaten. De Argentijn hielp zijn werkgever bij het uitschakelen van Lille OSC, maar pakte wel de gele prent.

Normaliter betekent een tweede gele kaart dat de speler in kwestie met rood van het veld af moet, maar niets bleek minder waar in het geval van Martínez. Vanwege een speciale regel die geldt tijdens een strafschoppenserie, mocht de keeper op het veld blijven. Toch zal Martínez in de heenwedstrijd van de halve finale van het derde Europese clubtoernooi wel geschorst zijn. Dat bevestigt de UEFA aan Sky Sports.

Gerrit Nauber tekent tot medio 2025 bij in Deventer

Go Ahead Eagles heeft het contract van Gerrit Nauber opengebroken en verlengd. De 32-jarige verdediger blijft daardoor tot medio 2025 in de Adelaarshorst spelen. De Duitser laat via de clubkanalen weten blij te zijn met zijn contractverlenging. “Ik heb het hier naar mijn zin. Bovendien wil ik op het hoogste niveau blijven voetballen en dat kan bij Go Ahead Eagles.”

“Het klinkt als een cliché: maar de sfeer in De Adelaarshorst is echt crazy. Daar blijf ik me iedere keer over verbazen. Bovendien is het ook goed voor mijn familie om in Nederland te blijven voetballen”, aldus Nauber.

Goed nieuws voor Engelse topclubs: FA Cup stopt met replays

Vanaf volgend seizoen ondergaat de FA Cup verschillende wijzigingen. Onder andere dat Engelse profclubs niet meer te maken krijgen met het spelen van replays. De Engelse giganten zijn blij met de regelwijziging, terwijl het voor de kleinere clubs voor problemen zorgt.

De FA schaft de replays vanaf de eerste ronde af, net op het moment dat de clubs uit de League One en League Two instromen. De ploegen uit de Premier League en Championship stromen pas in de derde ronde in. Voor de kleinere clubs was de replay gunstig. Met name als de tegenstander een spraakmakende naam was, dan kon er veel verdiend worden aan de televisierechten. Voor de clubs uit de Premier League en Championship is de wijziging gunstig, voor hen betekent dit een minder drukke voetbalkalender.

PSV en Adelaide United slaan handen ineen

PSV heeft donderdagochtend via de officiële clubkanalen laten weten dat het gaat samenwerken met de Australische club Adelaide United. De voetbalclub uit Zuid-Australië spiegelt zich graag aan de clubcultuur en prestaties van de club uit Eindhoven, zo valt er te lezen. De samenwerking moet zorgen voor kennisoverdracht binnen en buiten het veld.

Eerder deze maand reisde Adelaide-voorzitter Ned Norris af naar Eindhoven om het partnerschap te bekrachtigen. Jonge spelers van the Reds krijgen op Campus De Herdgang de mogelijkheid om onder Europese omstandigheden te trainen, of zelfs te spelen. PSV gaat ook zijn kennis en expertise delen rondom scouting en jeugdontwikkeling. Andersom is de samenwerking voor de Eindhovenaren op commercieel vlak interessant.

Twente wint van provinciegenoot, AZ verslaat Sparta

Op woensdagmiddag hebben een aantal Eredivisie-teams besloten oefenduels afgewerkt. Aankomend weekend staat de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC op het programma en dus hebben de overige zestien teams in de competitie vrij. FC Twente kreeg Go Ahead Eagles op bezoek in Hengelo en won met 2-1 dankzij treffers van Sander Sybrandy en Mitchell van Bergen. Søren Tengstedt was namens de bezoekers trefzeker.

AZ boekte in Wijdewormer een 4-1 overwinning op Sparta Rotterdam. Voor rust stond er al een 2-0 tussenstand op het scorebord dankzij Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq. Na de onderbreking scoorde Camiel Neghli tegen, alvorens Sven Mijnans en Myron van Brederode bepaalden de stand op 4-1.

