VVV blameert zich lelijk op eigen veld en helpt Roda aan periodetitel

Zondag, 1 oktober 2023 om 14:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:22

VVV-Venlo heeft zichzelf zondag lelijk in de vingers gesneden. De nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie ging in eigen huis met maar liefst 0-4 onderuit tegen nummer zeventien Helmond Sport. Daarmee laten de Limburgers na de tweede plek in handen te nemen. Roda JC Kerkrade is daardoor niet meer in te halen voor de periodetitel.

Bijzonderheden

Met veertien punten uit zeven duels kende VVV een verdienstelijke seizoenstart. Helmond was er zondag vroeg bij om die een hak te zetten. Na acht minuten tekende Giannis Fovos Botos voor de openingstreffer: de Griek was het eindstation na een fraaie aanval via Martijn Kaars en Håkon Lorentzen. VVV kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. De ploeg van trainer Rick Kruys kreeg er in de tweede helft nog drie om de oren: Lorentzen (van richting veranderd schot buiten de zestien), Joeri Schroijen (vrije trap van grote afstand) en Kaars (heerlijke knal in de kruising vanuit moeilijke hoek) verzorgden de restproductie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

VVV-Venlo - Helmond Sport 0-4

8' 0-1 Giannis Fovos Botos (assist: Håkon Lorentzen)

48' 0-2 Håkon Lorentzen (assist: Bram van Vlerken)

63' 0-3 Joeri Schroijen

64' 0-4 Martijn Kaars (assist: Bram van Vlerken)

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 8 6 1 1 15 19 2 ADO Den Haag 8 4 3 1 5 15 3 FC Emmen 8 4 3 1 4 15 4 VVV-Venlo 8 4 2 2 2 14 5 De Graafschap 8 4 2 2 2 14 6 FC Groningen 8 4 1 3 5 13 7 SC Cambuur 8 4 1 3 3 13 8 Jong PSV 8 4 1 3 -5 13 9 FC Eindhoven 7 2 5 0 3 11 10 Willem II 7 3 2 2 1 11 11 FC Dordrecht 8 2 5 1 1 11 12 Jong AZ 8 3 2 3 0 11 13 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 14 Helmond Sport 8 3 1 4 0 10 15 FC Den Bosch 8 3 0 5 -3 9 16 MVV Maastricht 7 2 1 4 -3 7 17 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 18 TOP Oss 7 1 1 5 -4 4 19 Telstar 8 1 1 6 -8 4 20 Jong Ajax 8 0 2 6 -11 2