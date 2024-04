Vurige wens dat Mbappé Real Madrid overslaat: ‘Ik zou hem graag daar zien’

Robert Pires hoopt van harte dat Kylian Mbappé Paris Saint-Germain deze zomer inruilt voor Liverpool. Volgens de voormalig middenvelder van Arsenal, die met Frankrijk Europees- en werelkampioen werd, kan de aanvaller op Anfield een uitstekend duo gaan vormen met Mohamed Salah.

"Het spijt me, Kylian, maar jij was niet de eerste speler die 'nee' zei tegen Real Madrid", verwijst Pires woensdag in gesprek met Le Media Carre naar een eerder mislukte poging van de Spaanse grootmacht om Mbappé binnen te halen.

"Ik weet niet welke beslissing hij uiteindelijk zal nemen, maar ik heb Real afgewezen omdat ik nog twee andere opties had", blikt Pires terug op zijn eigen loopbaan als voetballer. "Ik ben er zeker van dat als ik niet de kans had gehad om naar Arsenal of Juventus te gaan, ik naar Real Madrid zou zijn gegaan. Daar bestaat geen twijfel over."

Liverpool

Pires speelde jarenlang in de Premier League en hoopt dat Mbappé dezelfde route volgt. "Ik zou hem graag bij Liverpool zien. Het is een geweldige familieclub. Er is daar een goede structuur, geen druk en de fans zijn nuchter... En ik denk dat een samenwerking tussen Salah en Mbappé echt explosief kan zijn. Ik denk echt dat hij in staat is Real Madrid af te wijzen."

Alles wijst erop dat Mbappé aankomende zomer met een transfervrije status vertrekt bij PSG, al is zijn volgende club dus nog niet definitief bekend. Daarnaast hoopt trainer Luis Enrique dat de sterspeler besluit om zijn aflopende contract in het Parc des Princes alsnog te verlengen.

Rel

Er was afgelopen zondag een relletje tussen spits en trainer. Mbappé maakte Luis Enrique zondagavond uitvoor ‘fils de pute’, zo schreef. Fils de pute betekent letterlijk vertaald h**renzoon, maar in Frankrijk wordt de term ook wel gebruikt om iemand voor kl**tzak uit te maken.

De Franse superster beledigde de Spaanse trainer van Paris Saint-Germain zondag toen hij na 65 minuten naar de kant werd gehaald in het duel met Olympique Marseille (0-2 winst).

Mbappé was zichtbaar geïrriteerd en nam na zijn wissel niet plaats op de reservebank van de Parijzenaars. De superster trok zijn jas aan en dook meteen de kleedkamer in.

