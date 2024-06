Vrouwelijke fan van NAC Breda doet onhygiënische ontboezeming na promotie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een vrouwelijke supporter van NAC Breda, die wel heel blij was na het behalen van de promotie.

NAC verloor zondag in de finale van de play-offs met 4-1 op bezoek bij Excelsior. Het bleek net voldoende na de ruime 6-2 overwinning tijdens de heenwedstrijd. De return, die in Rotterdam plaatsvond, werd door duizenden supporters bekeken op een groot scherm op P5, de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion van NAC.

De vreugde na het laatste fluitsignaal was begrijpelijkerwijs groot. Een vrouwelijke fan liet letterlijk alles lopen, zo onthulde ze tegenover Omroep Brabant. “Ik heb in mijn broek geplast tijdens het juichen. Echt waar! Serieus, ik heb in mijn broek geplast. Ik hou heel erg veel van mijn vriend Mark, maar ook heel veel van NAC.”

De vriend van de supporter, die ook op P5 aanwezig was, kwam vervolgens aan het woord. “We zijn elkaar 2,5 jaar geleden tegengekomen. We hadden alle twee al de liefde voor NAC. Ik zou vanavond bijna op m’n knieën gaan om haar ten huwelijk te vragen, dat ga ik ooit nog een keer doen. Wat wij met NAC hebben is zo uniek, het is fantastisch.”

Officiële huldiging

Op maandag 3 juni worden van 16.00 tot 17.00 uur de spelers en staf van NAC Breda gepresenteerd op het bordes van het Stadhuis en door burgemeester Depla gefeliciteerd namens de stad. Omroep Brabant zendt de Stadshuldiging op de Grote Markt live uit. Vanaf 13.00 uur is de Grote Markt gereed om alle supporters te ontvangen, dan zijn alle voorbereidingen klaar en gaan ook de buitenbars open.

