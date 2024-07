Vriendschappelijk? Oefenduel van Chelsea tegen Wrexham ontspoort al na twee (!) minuten spelen

Het had een vriendschappelijke wedstrijd moeten worden woensdagavond tussen Chelsea en Wrexham FC, maar in plaats daarvan liepen de gemoederen al na twee minuten spelen hoog op. Levi Colwill en James McClean kregen het met elkaar aan de stok.

Het duel tussen Chelsea en Wrexham had net de twee minuten verstreken, toen McClean in de ogen van Colwill iets te stevig doorging. De verdediger van Chelsea had net een ploeggenoot aangespeeld, toen de captain van Wrexham zijn been uitstak.

Wat volgde was een ordinair potje duw- en trekwerk, waarbij beide spelers elkaar geen stevig naar de hals grepen. Uiteindelijk moesten ploeggenoten eraan te pas komen om de kemphanen uit elkaar te drijven.

De wedstrijd

Kersvers Chelsea-trainer Enzo Maresca kende in Californië toch al geen vlekkeloze start van de voorbereiding., die met een relatief sterke basiself aantraden, kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Wrexham, waar acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney clubeigenaar zijn.

Christopher Nkunku en Lesley Oguchukwu scoorden namens Chelsea, terwijl Luke Bolton en Jack Marriott de League One-club het gelijkspel bezorgden. Ex-PSV’er Noni Madueke startte in de basis; voormalig Vitesse-spits Armando Broja viel in en verzorgde de assist op de 2-2 van Oguchukwu.

Chelsea kan meteen aan de bak bij de start van het nieuwe Premier League-seizoen. Op 18 augustus neemt de ploeg van Maresca het bij de seizoensouverture in eigen huis op tegen Manchester City.