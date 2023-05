Vriendin Ronaldo zorgt voor ophef en ‘overtreedt Saudische wet’ met Insta-post

Dinsdag, 9 mei 2023 om 08:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:00

Cristiano Ronaldo's vriendin Georgina Rodriguez heeft voor opschudding gezorgd met een reeks foto’s op Instagram waarop ze in bikini is te zien. De foto's zijn genomen in de luxueuze villa van het koppel in Saudi-Arabië, waar ze momenteel verblijven. Als model en danseres is Rodriguez een soort 'influencer' op internet, met een enorme aanhang op sociale media. Ze heeft ruim 49 miljoen volgers op Instagram.

Niet iedereen is blij met de nieuwste Instagram-post van de Spaanse. Zo wordt in de reacties geschreven dat Rodriguez ‘zich moet bedekken’ en dat ze met haar bikinifoto's de wet in Saudi-Arabië overtreedt. De wet in het land schrijft voor dat het verboden is om ‘te blote of halfnaakte’ beelden te plaatsen. Rodriguez had zich daar eerder van onthouden, maar pronkt nu dus in bikini op Instagram rond haar zwembad in Riyadh.

De transfer van Ronaldo naar Al-Nass bracht sowieso al veel teweeg. Het is in Saudi-Arabië namelijk verboden om samen te wonen als je niet met elkaar getrouwd bent. De Portugese sterspeler gaf meteen aan dat het voor hem geen optie was om niet samen te wonen met zijn vriendin en kinderen. Het koppel kreeg vervolgens een speciaal uitstel vanwege hun beroemdheid.