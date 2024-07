Vriend van Monica Geuze, James Lawrence, is dicht bij stap naar Eredivisie

James Lawrence is dicht bij een stap naar de Eredivisie, zo melden bronnen dicht bij de deal aan Voetbalzone. De 31-jarige Welshman stond afgelopen seizoen onder contract bij 1. FC Nürnberg, maar hij besloot zijn aflopende verbintenis niet te verlengen om dichter bij zijn vriendin, Monica Geuze, te kunnen zijn.

Op dit moment zijn de gesprekken met Willem II en NAC Breda in volle gang en laatstgenoemde club lijkt op poleposition te liggen om aan de haal te gaan met centrumverdediger.

Beide clubs uit Noord-Brabant promoveerden naar de Eredivisie en zijn op zoek naar acute defensieve versterking. Daarbij zijn de teams uitgekomen bij Lawrence, die zelf ook graag de overstap zou maken.

De linkspoot maakte in de zomer van 2022 de transfer van FC St. Pauli naar Nürnberg, waar hij met name in de eerste voetbaljaargang veel minuten maakte in de 2. Bundesliga. Begin afgelopen seizoen kwam Lawrence in de ploeg van Cristian Fiél tot drie optredens in de eerste vier wedstrijden, maar toen raakte hij zwaar geblesseerd.

Sinds 2 september vorig jaar werkte de verdediger continu aan zijn herstel en in de laatste wedstrijd van het seizoen zat hij tegen Hamburger SV weer bij de wedstrijdselectie. De afgelopen maanden werkte Lawrence bij Fysiomed in Amsterdam aan zijn fitheid.

Inmiddels is de elfvoudig Welsh international naar eigen zeggen ‘topfit’ en hij kijkt er enorm naar uit om in de Eredivisie te gaan spelen.

Voor St. Pauli kwam Lawrence onder meer uit voor RSC Anderlecht en het Slowaakse AS Trencin. Daarvoor doorliep hij een deel van de jeugdopleidingen van Ajax, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Arsenal.

