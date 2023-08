Vreselijk Ajax-debuut voor zoon Marciano Vink: ‘Schrik slaat om het hart’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 08:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:50

Skye Vink, de zoon van Marciano Vink, heeft vrijdagavond een vreselijk profdebuut beleefd. Het zeventienjarige talent mocht op bezoek bij SC Cambuur aantreden met Jong Ajax (4-2 verlies), maar moest de strijd al na twintig minuten staken met een ogenschijnlijk zware hamstringblessure. Het waren de eerste speelminuten in het betaald voetbal voor de jonge Vink.

Jong Ajax keek, na vroeg in de wedstrijd op voorsprong te zijn gekomen, tegen een 2-1 achterstand aan bij Cambuur, toen het halverwege de eerste helft misging voor Vink. Het talent zat ineens op de grond en greep naar zijn linkerhamstring. Onder begeleiding van de medische staf moest hij naar de kant worden gedragen. Marciano Vink, analist bij ESPN was zelf bij het duel in Leeuwarden aanwezig.

Het moment waarop Skye Vink naar zijn hamstring grijpt.

"De schrik slaat iedereen om het hart", aldus commentator Koert Westerman vrijdagavond in het schakelprogramma van ESPN. "De held van de Onder 18 de afgelopen jaren. Hij is pas 17 jaar. Zijn debuut in het profvoetbal bij Jong Ajax, maar hij moet er vanaf met een hamstringblessure. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal voor Vink, die eindelijk zijn kans rook. Zo jong als hij nog is."

Ook Pascal Kamperman betuigt zijn medeleven vanuit de studio. "Dat wil je zeker niet zien en ook niet horen. Sterkte voor hem. Beterschap en een goed herstel gewenst." Vink speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax. Voordat hij naar Ajax kwam speelde de spits in de jeugd bij Zeeburgia, waar hij werd gecoacht door zijn vader Marciano. De aanvaller tekende in februari van dit jaar een contract tot medio 2025 bij Ajax.