Vrees komt uit voor Couhaib Driouech: ‘Uitslag zag er niet goed uit’

Couhaib Driouech komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag. De smaakmaker van Excelsior ligt er vanwege een hamstringblessure zes tot acht weken uit.

Driouech moest zich dinsdagavond tegen PSV, de club waar hij afgelopen winter naartoe leek te gaan, al na dertig minuten laten vervangen. Er werd direct gevreesd voor een zware blessure en dat scenario is nu uitgekomen.

"Couhaib heeft een MRI-scan gehad en de uitslag zag er niet goed uit”, vertelt Dijkhuizen tegenover het AD. Het is gewoon waardeloos." Excelsior staat momenteel zestiende en is dus allerminst zeker van een Eredivisie-ticket volgend seizoen.

Dijkhuizen had nog even de hoop dat Driouech tegen het einde van het seizoen in actie zou komen, maar dat is nu zeer onwaarschijnlijk. "Ik dacht nog: het gebeurt niet in volle sprint, maar in een duel. Dan schiet het er wel vaker in. Maar helaas is het niet zo dat hij nog kan spelen.”

Ook als Excelsior zestiende eindigt en de Keuken Kampioen Play-Offs in moet, ziet het ernaar uit dat Driouech zijn club niet kan helpen. Een flinke klap voor Excelsior, dat in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen en op 19 januari voor het laatst wist te winnen.

Driouech geldt als een van de absolute smaakmakers in het team van Dijkhuizen en was afgelopen winter hard op weg naar een toptransfer. Zowel Feyenoord als PSV toonde nadrukkelijke interesse in de creatieveling, die tot zijn teleurstelling bij Excelsior bleef.

Driouech zette al snel de knop om en ontving daarvoor de complimenten, maar ook met Driouech in het veld wist Excelsior de laatste tijd amper te imponeren. Driouech mist de wedstrijden tegen PEC Zwolle (uit), FC Volendam (thuis), Ajax (uit), NEC (thuis), Heracles Almelo (thuis) en Feyenoord (uit).

