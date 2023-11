44-voudig Braziliaans international met verleden bij Ajax stopt ermee

Donderdag, 30 november 2023 om 17:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:04

Filipe Luís stopt als profvoetballer, zo schrijft het O Globo. De Braziliaan, die in een ver verleden een jaar onder contract stond bij Ajax, speelt komende zondag zijn laatste wedstrijd namens Flamengo tegen Cuiabá. Hij blijft in een andere rol bij zijn geliefde club betrokken.

Luís wordt in zijn geboorteland gezien als een idool, wist in de afgelopen vier jaar liefst tien prijzen te winnen en kwam 44 keer uit voor de nationale ploeg van Brazilië.

Lang stelde de verdediger zijn voetbalpensioen uit, totdat hij donderdag besloot zijn officiële afscheid aan te kondigen. Het duel tussen Flamengo en Cuiabá zal zondag het laatste kunststukje zijn van de meervoudig landskampioen.

De vleugelverdediger stelt zondag al zijn bij Flamengo gewonnen prijzen tentoon in Estádio Maracanã, waarna er een groot eerbetoon zal plaatsvinden. Het afscheid zal vergelijkbaar zijn als dat van Dani Alves eind 2022, zo klinkt het.

Luís en Flamengo hebben de intentie om in een andere rol met elkaar verder te gaan. De verdediger beschikt al over trainerslicentie CBF-B en zal in december beginnen aan zijn A-licentie, waarmee hij profclubs mag coachen.

Het besluit van Luís om te stoppen komt niet geheel als een verrassing. Begin dit jaar gaf hij al te kennen alleen te willen blijven voetballen bij Flamengo. Hij kwam dit seizoen echter maar twintig keer in actie, met een totaal van 1147 speelminuten.

Luís debuteerde in 2003 in zijn vaderland namens Figueirense, alvorens hij de oversteek maakte naar Europa. Ajax zag in hem de gewenste opvolger van Maxwell, maar mede door een armbreuk bleef zijn verblijf in Amsterdam beperkt tot één seizoen.

Het meest succesvol was Luís bij Atlético Madrid, waar hij verdeeld over twee periodes tot 333 wedstrijden kwam. Daarin wist de vleugelverdediger 12 keer te scoren en was hij 30 keer aangever. Ook speelde hij één seizoen in het shirt van Chelsea.