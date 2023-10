29-voudig Algerijns international onderzocht voor ‘verheerlijken terrorisme’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 14:15 • Siep Engelen • Laatste update: 14:21

De openbare aanklager in Nice is een vooronderzoek gestart naar Nice-verdediger Youcef Atal. De Algerijn wordt verdacht van het ’verheerlijken van terrorisme’.

De 27-jarige Algerijns international plaatste een vermeend antisemitisch bericht op social media met betrekking tot de oorlog tussen Israël en Hamas.

Instagram Stories van Youcef Atal

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Atal deelde via social media een video van een Palestijnse predikant die zich richtte tot God om ‘Joodse mensen een donkere dag te wensen’. De verdediger heeft het bericht inmiddels verwijderd en zijn excuses gemaakt.

“Ik ben me ervan bewust dat mijn bericht vele mensen heeft geraakt. Dit was niet mijn bedoeling en hiervoor bied ik mijn excuses aan”, zegt Atal op Instagram. “Ik wil mijn punt duidelijk maken: Ik sta tegenover elke vorm van geweld en ik sta aan de kant van alle slachtoffers.”

De Franse voetbalbond verklaarde zondag al dat het een onderzoek zou starten naar Atal. Hij zei op zijn Instagram dat hij ‘nooit een boodschap van haat zou steunen’ en dat hij ‘gelooft in vrede’.

In 2020 kwam Atal ook al in het nieuws, doordat hij een video op Instagram had geliket waarin geweld werd gepleegd. Atal bood toen eveneens zijn excuses aan en verklaarde dat hij ‘niemand pijn wilde doen’.

Atal staat sinds 2018 bij Nice onder contract en speelde sindsdien 117 wedstrijden voor de Franse club, waarin hij 12 keer tot scoren kwam. Atal staat inmiddels op 29 interlands voor Algerije, waarin hij 2 keer het net wist te vinden.



Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.