Rechtbank acht antisemitisme bewezen en spreekt straf uit voor Youcef Atal

Youcef Atal is in Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. De verdediger van OGC Nice plaatste in oktober een volgens de rechtbank antisemitische video op zijn Instagram-account. Daarnaast moet de Algerijn een boete van 45.000 euro betalen.

De 27-jarige Atal postte begin oktober een statement over het conflict tussen Isra√ęl en Hamas, waarin ‚ÄėJoodse mensen een donkere dag‚Äô werd toegewenst. Atal bood zijn excuses aan en stelde dat hij de geposte video van 35 seconden niet volledig had bekeken.

Atal reageerde begin oktober, gedurende de internationale voetbalbreak, via social media op de oorlog die uitgebroken was tussen Isra√ęl en Hamas. De Algerijnse verdediger deelde een video van een Palestijnse predikant die zich richtte tot God. In de video klonk de antisemitische uitspraak.

Medio december verdedigde Atal zich voor de rechtbank voor het delen van het controversi√ęle bericht. ‚ÄúIk deelde de video omdat ik dacht dat het een boodschap van vrede was en dat mensen lijden tijdens deze oorlog."

Atal zei niet te hebben geweten van de antisemitische boodschap die in de video zit. "Ik heb er spijt van dat ik het niet tot het einde heb gekeken‚ÄĚ, vertelde hij in antwoord op vragen van de aanklager.

Nice schorste Atal al voor onbepaalde tijd, terwijl de Franse voetbalbond hem voor zeven wedstrijden verbande. De mandekker kwam sinds 1 oktober niet meer in actie voor zijn club, maar speelde wel nog diverse malen voor Algerije. Zo stond hij medio december nog tweemaal in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Somali√ę en Mozambique.

Atal, die 'gewoon' is opgenomen in de Afrika Cup-selectie, moet bij een nieuw soortgelijk vergrijp wél daadwerkelijk de gevangenis in.

