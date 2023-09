Voorselectie Nederlands elftal: Koeman roept Frimpong én Olij op

Vrijdag, 22 september 2023 om 13:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:15

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland is bekend. Ten opzichte van de voorlopige selectie van vorige maand - die ook uit 29 spelers bestond - heeft bondscoach Ronald Koeman drie wijzigingen aangebracht. Steven Berghuis, Jeremie Frimpong én Nick Olij behoren tot de schifting. Voor de doelman van Sparta Rotterdam is dat de eerste keer.

Koeman kiest voor een aantal wijzigingen in de voorlopige selectie. Olij is de vervanger van Justin Bijlow, die nog altijd kampt met een blessure. Ook Memphis Depay is geblesseerd. Iemand die er ook niet bij is is Ian Maatsen. De verdediger van Chelsea mocht zich tijdens de laatste interlandperiode wel melden in Zeist, maar wordt dit keer genegeerd door Koeman.

Daar tegenover staat de aanwezigheid van Berghuis, Frimpong en Olij. De naam van Frimpong viel de voorbije maanden al veelvuldig. De verdediger van Bayer Leverkusen zit in een sterke fase van zijn carrière, maar werd gestraft door Koeman nadat hij een uitnodiging voor Jong Oranje weigerde. De roep om Olij viel samen met de blessure van Bijlow. De Feyenoord-doelman is geblesseerd aan zijn pols en voorlopig niet inzetbaar.

Het Nederlands elftal verzamelt zich op maandag 9 oktober in Zeist. Vrijdag 13 oktober staat de ploeg van Koeman tegenover Frankrijk in de EK-kwalificatiecyclus. Dat duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later is in de OPAP Arena in Athene Griekenland de tegenstander. Beide wedstrijden vangen om 20.45 uur aan. De definitieve selectie wordt op 6 oktober bekendgemaakt door Koeman.

Volledige selectie:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Andries Noppert (sc Heerenveen), Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV).

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).