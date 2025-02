Voormalig werknemer van Feyenoord bewierookt in Engeland: 'Hij speelt een belangrijke rol'

Niet alleen Liverpool-manager Arne Slot wordt geprezen door de Engelse media. Ook Belg Ruben Peeters, performance manager bij Liverpool, kan rekenen op mooie worden. The Reds kampen dit seizoen nauwelijks met blessures.

The Athletic wijdde deze week een uitgebreid artikel aan de fitheid van Liverpool. ‘Hoe Liverpool blessures voorkomt: Langere sessies, minder intensiteit en slimme wissels’, luidt de kop.

Volgens het Engelse kwaliteitsmedium plukt Slot de vruchten van de werkwijze die Peeters toepast. “Slots opties staan in schril contrast met de blessureproblemen waarmee zijn voorganger, Jürgen Klopp, rond deze tijd vorig jaar kampte. Eind februari 2024 miste Liverpool zeven van zijn meest ervaren spelers.”

“Ruben Peeters, voormalig hoofd fysieke prestaties bij Feyenoord, volgde Slot naar Liverpool, en speelt een belangrijke rol”, schrijft journalist Andy Jones. “Hij is gespecialiseerd in periodisering, helpt bij het opstellen van trainingsplannen en individuele schema’s voor elke speler om de belasting te beheren, rust en herstel te optimaliseren en overbelasting te voorkomen.”

Volgens Jones heeft Peeters veel veranderd bij Liverpool. De trainingsessies duren gemiddeld negentig minuten per dag, iedere ochtend wordt er een wellness-check uitgevoerd en de spelers besteden meer tijd in de gym.

De resultaten zijn subliem. Liverpool speelde dit seizoen al 37 officiële wedstrijden, omgerekend een wedstrijd per drie dagen. The Reds hebben momenteel slechts één noemenswaardige blessure, die van Trent Alexander-Arnold.

De 32-jarige Peeters werkte tussen 2015 en 2021 als fysiektrainer bij KRC Genk. Feyenoord pikte hem op in België en ook in Rotterdam-Zuid was hij een belangrijke kracht. Afgelopen zomer nam Slot zijn geliefde collega mee naar Anfield.