‘Voormalig werkgever wil Mislintat-miskoop uit zijn lijden bij Ajax verlossen’

Dinsdag, 7 november 2023 om 11:25 • Bart DHanis • Laatste update: 11:47

FC Metz denkt er sterk over na om Georges Mikautadze op huurbasis terug te halen naar Frankrijk, zo meldt de Franse journalist Mohamed Toubache-Ter op X. Toubache-Ter had afgelopen zomer ook al de primeur dat Ajax interesse had in Mikautadze.

Volgens de Franse journalist kan Mikautadze zich bij Metz beter ontwikkelen dan op de bank bij Ajax. Ook kan de Georgische aanvaller zich in Frankrijk weer in de kijker spelen bij andere clubs. Mikautadze past volgens Toubache-Ter tevens beter bij de speelstijl van Metz.

Of Ajax welwillend tegenover een uitleenperiode van Mikautadze staat, is niet bekend. De aanvaller, die afgelopen zomer voor maar liefst zestien miljoen euro werd binnengehaald, kwam op zijn zachtst gezegd nog niet uit de verf in Amsterdam.

De international van Georgië speelde in totaal 45 duels voor Metz. Hij wist hierin 26 doelpunten te maken en 10 assists af te leveren. Deze cijfers overtuigden de inmiddels ontslagen Sven Mislintat om hem naar Ajax te halen.

In Amsterdam wist Mikautadze het net echter helemaal nog niet te vinden. De 23-jarige spits kwam tot dusver pas 165 minuten in actie voor Ajax, verdeeld over vier duels. Ook een assist gaf hij nog niet.

Hij lijkt dan ook in de pikorde voorbijgestreefd door zowel Brian Brobbey als Chuba Akpom. Laatstgenoemde maakte tegen FC Volendam de beslissende 2-0 en was zondag tegen sc Heerenveen zelfs twee keer trefzeker.

Of Mikautadze echt teruggaat naar zijn voormalig werkgever, is nog maar de vraag. De transferperiode in Frankrijk gaat op 1 januari 2024 open en sluit een maand later, op 1 februari.