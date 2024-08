Voormalig Vitesse-speler maakt voor 75 miljoen overstap naar Tottenham Hotspur

Dominic Solanke is komend seizoen de spits van Tottenham Hotspur, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 26-jarige Engelsman komt over van Bournemouth, waar hij vorig seizoen veel indruk maakte. Met de overstap is een bedrag van 57 miljoen pond, omgerekend zo’n 66 miljoen euro, gemoeid. Door bonussen kan dat nog oplopen tot 75 miljoen euro.

The Spurs waren deze zomer naarstig op zoek naar een opvolger van Harry Kane, die een jaar geleden naar Bayern München vertrok. Afgelopen seizoen liet manager Ange Postecoglou vaak Richarlison in de spits spelen, maar de Braziliaan presteerde erg wisselvallig.

Daarom moest er een nieuwe spits worden aangetrokken. Tottenham ziet in Solanke de perfecte versterking en is daarom bereid de afkoopsom die in zijn contract staat op tafel te leggen.

Die afkoopsom bedraagt zo’n 66 miljoen euro, maar de transfersom kan via bonussen oplopen naar 75 miljoen euro. Naar verluidt tekent Solanke een zesjarig contract in Noord-Londen. Alleen de medische keuring kan zijn transfer nog in de weg staan.

Solanke was in het seizoen 2015/16 actief in de Eredivisie, toen Vitesse hem huurde van Chelsea. In Nederland was de spits in 26 officiële optredens goed voor 7 doelpunten en 1 assist.

In 2019 kwam Solanke via Liverpool bij Bournemouth terecht. Hij degradeerde met The Cherries naar de Championship, maar bleef de club trouw en promoveerde na het seizoen 2021/22 terug naar de Premier League. In het promotiejaar scoorde Solanke maar liefst 29 keer.

Afgelopen seizoen wist Solanke pas echt indruk te maken in Engeland en groeide hij uit tot de absolute sterspeler bij Bournemouth. In 38 optredens in de Premier League scoorde hij 19 keer en was hij 3 keer aangever. Zijn goede seizoen levert hem dus een transfer op naar Tottenham Hotspur.

