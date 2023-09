Voormalig toptalent gaat na Ajax, AZ en Chelsea voor eerherstel bij PEC

Maandag, 4 september 2023 om 13:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:28

Juan Familia-Castillo is op proef bij PEC Zwolle. Dat meldt de Overijsselse club maandag via de officiële kanalen. De 23-jarige linkervleugelverdediger is transfervrij sinds zijn vertrek bij Chelsea en probeert nu in Nederland een contract in de wacht te slepen. PEC kan zo toch nog zijn gewenste back aan de selectie toevoegen.

De Blauwvingers zagen onlangs twee opties op de linksbackpositie wegvallen. Bart van Hintum vertrok naar ADO Den Haag, terwijl Lennart Czyborra geblesseerd raakte in het duel met FC Utrecht. De entree van Familia-Castillo kan uitkomst bieden. De Amsterdammer liep deze zomer uit zijn contract bij Chelsea en is dus gratis op te pikken door de ploeg van Johnny Jansen. De vraag is alleen of hij voldoende kan overtuigen.

Familia-Castillo trok in 2016 met hoge verwachtingen van Ajax naar Chelsea. In Amsterdam stond de linkspoot te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding. Over Het Kanaal ging het hem minder voor de wind. Hij maakte nooit de stap naar Chelsea 1 en werd beurtelings verhuurd aan Jong Ajax, AZ, ADO Den Haag, Birmingham City en Charlton Athletic. Nergens wist Familia-Castillo een onuitwisbare indruk achter te laten.

Afgelopen seizoen speelde de back voor de Onder 21 van Chelsea. Daar kwam hij tot een handjevol duels; over zijn gehele contractduur verzamelde hij er 48 (3 goals, 8 assists). Door zijn periodes bij ADO en AZ heeft Familia-Castillo al Eredivisie-ervaring: in totaal 18 duels, waarin hij niet scoorde of assists gaf. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij nu een marktwaarde van 500.000 euro.