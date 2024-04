Voormalig topspits Carlos Tévez opgenomen in het ziekenhuis

Carlos Tévez, voormalig spits van onder andere Manchester United en Manchester City, is dinsdag met pijn in zijn borst naar een ziekenhuis in Argentinië overgebracht. De oud-international van Argentinië maakt het volgens zijn werkgever Independiente goed.

De club meldt woensdag dat er al verschillende onderzoeken bij de veertigjarige Argentijn zijn uitgevoerd, maar dat alle controles een bevredigende uitslag hadden.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

De oud-aanvaller van onder meer West Ham United en Juventus blijft voorlopig nog in het ziekenhuis voor extra onderzoek. Er is geen reden tot paniek, meldt Independiente via sociale media. ‘’Dit soort extra controles zijn onderdeel van het algemene onderzoek.''

Tévez is sinds afgelopen zomer trainer bij Independiente. Vorige week dinsdag speelde de club met de voormalig Argentijns-international op de bank gelijk tegen Talleres Córdoba (2-2).

In de Argentijnse Copa de Liga eindigde de oefenmeester zesde met Independiente, op vier punten afstand van koploper River Plate.

Talleres Córdoba is op 12 mei opnieuw de tegenstander van Independiente, dan in het kader van de Liga Profesional. Het is nog onduidelijk of Tévez tijdens die wedstrijd weer langs de lijn staat.

Tévez beëindigde twee jaar terug officieel zijn carrière als speler van Boca Juniors. De 76-voudig international vierde grote successen met Manchester United, waar hij de Champions League, het WK voor clubs en twee keer de Premier League won.

Naast zijn grote successen met the Red Devils won Tévez ook de landstitel met Juventus en Manchester City.

