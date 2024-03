Voormalig PSV’er Timo Baumgartl verbannen naar beloftenteam Schalke

Timo Baumgartl is uit de gratie geraakt bij zijn huidige werkgever FC Schalke 04. De centrumverdediger maakt bij hoofdtrainer Karel Geraerts een dusdanig slechte indruk dat de Duitser niet nodig wordt geacht in de slotfase van het seizoen.

Baumgartl kwam dit seizoen twaalf keer uit namens de Koningsblauen, maar maakt in Gelsenkirchen allerminst indruk. De laatste keer dat hij speelminuten kreeg dateert alweer van een maand terug. Toen verloor Schalke met 3-0 uit bij FC Magdeburg. Daarna zat de voormalig PSV’er niet eens meer bij de selectie.

Bij het Duitse Kicker geeft Geraerts tekst en uitleg over de verbanning: “Ik heb de beslissing genomen omdat ik niet tevreden ben met zijn prestaties. De afgelopen weken heeft hij op de training te weinig laten zien en ik kreeg niet de indruk dat hij goed bij ons past in de slotfase van het seizoen”, oordeelt de oefenmeester hard.

Het is niet de eerste keer dat Baumgartl een disciplinaire vermaning krijgt bij de West-Duitse club. Eerder dit seizoen, in september, verloor Schalke met 3-1 bij FC St. Pauli en nadien bekritiseerde de achterhoedespeler notabene zijn toenmalige hoofdtrainer Thomas Reis. Het leverde de speler een disciplinaire schorsing op van één wedstrijd. Daarnaast moest hij gedurende de week meetrainen bij de beloften.

In dat interview had de 28-jarige verdediger uit Böblingen kritiek op de aanvallende speelstijl van Reis. Volgens Baumgartl had de trainer vast een plan, maar bleven ze maar tegen dezelfde situaties aanlopen.

Nu moet Baumgartl dus opnieuw aansluiten bij de Onder 23 van die Knappen. De club kent een lastig seizoen in de 2. Bundesliga en moet zelfs vechten tegen degradatie. Op het moment staat Schalke op de veertiende plaats, maar het gat met nummer zeventien Eintracht Braunschweig bedraagt maar drie punten. Mocht Schalke degraderen hangt hen het verlies van de proflicentie boven het hoofd.

Baumgartl werd in de zomer van 2021 voor twaalf miljoen euro door PSV overgenomen van VfB Stuttgart. Bij de Eindhovenaren kwam de centrumverdediger 36 keer in actie. Vorig seizoen werd hij door de huidige koploper van de Eredivisie verhuurd aan Union Berlin, voordat hij deze zomer transfervrij de overstap maakte naar het noodlijdende Schalke.

