Voormalig PSV-speler wordt verdacht van ontvoering en zware mishandeling ex-vriendin

In de rechtbank in Breda is woensdag een celstraf van negen maanden (waarvan drie voorwaardelijk) geëist tegen Geraldo A., zo melden diverse media, waaronder Omroep Brabant en het Algemeen Dagblad. De oud-speler van PSV (30) zou zijn ex-vriendin in de nacht 10 januari 2022 hebben ontvoerd en zwaar hebben mishandeld. De uitspraak is op 4 september.

Het is niet voor het eerst dat A. voor de rechter verschijnt, en dat is precies wat de rechter zorgen baart, zo klinkt het. Hij is meermaals veroordeeld voor partnergeweld en op dit moment zit hij vast voor brandstichting.

In deze zaak zou hij een vrouw aan haar haren over de grond hebben gesleurd richting zijn huis. In zijn eigen woning zou hij het slachtoffer verwondingen in het gezicht hebben aangebracht. De politie vond bloedresten van de vrouw in zijn auto.

Volgens de advocaat van Geraldo is er te weinig bewijs om A. te veroordelen, schrijft Omroep Brabant. Zelf ontkent A. elke mishandeling. En de vrouw is ook vrijwillig ingestapt en zij wilde de auto helemaal niet uit, zo luidt de verdediging.

Hoewel A., die een strafblad heeft van dertien pagina’s, nooit wilde meewerken, zijn er volgens de berichtgeving aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. A. geeft aan er te willen zijn voor zijn pasgeboren dochter en een zoon van tien jaar oud.

Geraldo A. werd in 2013 weggestuurd bij Jong PSV, omdat hij zich al snel niet aan de regels van de club hield. Uiteindelijk kwam de voormalig aanvaller tot slechts vijf officiële optredens in het Eindhovense beloftenelftal.

Voor zijn overstap naar PSV kwam hij uit voor Excelsior en AZ, terwijl hij na zijn periode in Eindhoven in onder meer Portugal en België belandde. Die avonturen liepen op niets uit en in 2017 stopte A. definitief met voetballen.