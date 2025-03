Voormalig Oranje-international André Ooijer: ‘Ik durf niet te zeggen of hij zijn plekje heeft verdiend’

André Ooijer blikt in gesprek met ESPN terug op het tweeluik tegen Spanje. De 55-voudig international van Nederland zag een verdediger indruk maken, maar durft niet te zeggen of hij een basisplaats heeft afgedwongen. Ook wijst hij de beste speler van het Nederlands elftal aan.

Ooijer was donderdag op uitnodiging van de KNVB aanwezig bij de wedstrijd. “Ze hadden iets georganiseerd voor de oud-aanvoerders van Oranje. Wel een beetje gek, want ik ben volgens mij maar 2 of 3 keer aanvoerder geweest. Ik voel me ook helemaal geen aanvoerder, maar wel een enorme eer om bij te zijn”, vertelt de oud-verdediger.

“Ik dacht toen we 0-1 achterkwamen dat we geslacht zouden worden, maar we herstelden ons prima. Uiteindelijk was het echt een lekker potje om bij te zijn. Knap hoe Nederland zich steeds weet terug te knokken na een achterstand. Gisteravond was natuurlijk helemaal spektakel”, aldus Ooijer.

De geboren Amsterdammer wijst de uitblinker van zondagavond aan. “Ik denk dat Verbruggen ons gister in de eerste helft in de wedstrijd houdt. Spanje kreeg voor rust twee of drie enorme kansen, die pakt hij allemaal gewoon goed, dat houdt je op de been. Ik vind het geweldig om te zien dat we blijven voetballen, zelfs tegen de Europees kampioen, ook al geven we achterin wat ruimte weg. De omschakeling van de Spanjaarden is natuurlijk fenomenaal”, analyseert Ooijer.

De blik van Ooijer schuift daarna naar de verdediging. “Complimenten aan Van Hecke hoe hij zich staande heeft gehouden hoor. Ik durf niet te zeggen of hij nu zijn plekje heeft verdiend, want hij heeft natuurlijk veel concurrentie. Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Micky van de Ven spelen allemaal bij topclubs en spelen ook op die positie. Maar in deze twee wedstrijden heeft Van Hecke het uitstekend gedaan."

De belangrijkste speler van Oranje speelt op het middenveld van Oranje, vindt Ooijer. “Frenkie de Jong was weer enorm belangrijk. Dat is echt een uitstekende troef in dit elftal en de manier van spelen. Hij is natuurlijk geweldig aan de bal, met zijn dribbels, maar hij zoekt ook altijd de voetballende oplossing. Ik denk niet alleen in deze wedstrijden, maar überhaupt, dat hij de belangrijkste speler in het Nederlands elftal is."