Voormalig Liverpool-ster open over verslaving: ‘Jaar lang in wereld van pijn’

Danny Murphy heeft een boekje opengedaan over zijn eerdere cocaïneverslaving. De voormalig middenvelder van Liverpool ging na zijn profcarrière een jaar lang door een diep dal, waarna hij besloot om hulp te zoeken.

Murphy speelde in totaal 249 officiële duels voor the Reds en kwam ook negen keer uit voor de nationale ploeg van Engeland. Hij won met Liverpool onder meer in 2001 de League Cup, de FA Cup, de UEFA Cup en de Europese Supercup.

De oud-prof, die tegenwoordig als analist te zien is bij de BBC, beëindigde in 2013 zijn voetballoopbaan en belandde vervolgens in een zwart gat. In de Ben Heath Podcast onthult Murphy dat hij daarna cocaïne begon te gebruiken en regelmatig wiet rookte.

“Als je geen voetbal meer hebt, worden de problemen enorm”, vertelt Murphy openhartig. “Voetbal zorgt voor adrenaline en dopamine en daardoor blijf je energiek. Ik ben een tijdje verslaafd geweest en kwam zelfs op een punt dat ik dacht dat ik niet meer zonder kon. Dat was onzin, want natuurlijk had ik dat wel gekund.”

'Murphy is enorm open over zijn eerdere verslaving. “Het begint met één keer per week, misschien een keer twee keer per week. Daarna kan een derde keer ook nog wel en uiteindelijk bouwt dat zich zo op en kom je in een houdgreep. Ik heb een jaar lang geleefd in een wereld van pijn.”

De oud-prof volgde uiteindelijk een afkicktraject om van zijn verslaving af te komen. “Therapie was goed, je moet bereid zijn om diep te gaan en dat is niet iedereen, want je komt echt in een emotionele rollercoaster terecht.”

Murphy geeft aan dat de verslaving hem ook iets positiefs heeft gebracht. “Ik ben een betere vader, zoon, broer en partner geworden. Ik heb nu meer oog voor degenen die het moeilijk hebben in het leven.”

